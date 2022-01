La febbre dell’oro: allagamenti, incendi e disastri nelle puntate stasera su DMAX

Ritorna la corsa all’oro nel Klondike: varie famiglie si contendono l’estrazione delle ricchezze della regione canadese. La febbre dell’oro è in onda stasera giovedì 27 gennaio con tre puntate a partire dalle 21:25.

Anticipazioni nuovi episodi

Nella prima delle tre puntate di oggi Tony è ormai sul lastrico, e salvare l’impero familiare risulta praticamente impossibile. Anche Rick e Parker saranno impegnati in compiti particolarmente ardui.

Nel secondo episodio ci spostiamo in Colorado, dove Rick si recherà in cerca di un nuovo impianto di lavaggio, sul modello di quello della famiglia Hoffman. Nel frattempo il terreno di Monica viene completamente allagato.

Infine vedremo Rick alle prese con la costruzione del suo impianto di lavaggio, ma il tutto dovrà fermarsi a causa di un incendio nella foresta. E le sciagure non sono finite qua: la Big Red di Brennan verrà infatti colpita da un altro disastro.

Chi sono i cercatori de La febbre dell’oro

La febbre dell’oro segue le estrazioni d’oro di varie compagnie minerarie a conduzione familiare, principalmente nella regione del Klondike, nello Yukon, in Canada. Tra i protagonisti di stasera Parker Schnabel, che da quando si è trasferito dall’Alaska ha accumulato quasi 300kg d’oro, Tony Beets, minatore di origini olandesi che gestisce l’enorme miniera di Paradise Hill ma che ha fallito con una draga a Eureka Creek, e Rick Ness, l’esperto autista di macchinari pesanti ed ex-membro della squadra di Parker.

Dove vederlo stasera in tv (27 gennaio)

La febbre dell’oro è in onda oggi mercoledì 27 gennaio in prima serata con tre episodi della decima stagione su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale.