La felicità degli altri, il film con Vincent Cassel stasera in tv

“La felicità degli altri” è una commedia francese trasmessa oggi, 17 agosto, in prima serata su Rai 3. La storia segue la serena amicizia di quattro amici di vecchia data. Quando una componente del gruppo riceve successo e notorietà, gelosie e rancori si presenteranno senza pietà. Leggiamo qualcosa in più su questo film.

La felicità degli altri: trama e cast

La felicità degli altri è una commedia francese molto cinica di impianto corale, che riflette sull'amicizia e sulle variabili a cui essa può essere sottoposta. Nato per uno spettacolo teatrale, il testo è stato adattato per il grande schermo e scardina le certezze che possono crearsi all'interno di un gruppo di amici. Può - sembra dirci il film - l'amicizia resistere a gelosie e inconvenienti? La regia del film è di Daniel Cohen, mentre i quattro protagonisti sono Bérénice Bejo, Vincent Cassel, François Damiens, Florence Foresti. Due coppie di amici sono solite frequentarsi da un bel po' di tempo. Una è formata da Léa e Marc, l'altra da Karine e Francis.

Le serate trascorrono in perfetta armonia e nulla sembra scalfire la loro serenità, fino a quando Léa - la più riservata del quartetto - non comunica a tutti che sta scrivendo un libro. La notizia non viene però accolta dagli altri con particolare gaudio e, al contrario, gli amici sono turbati dal successo della donna. Nel frattempo il romanzo diventa un best-seller e la situazione sembra degenerare: la gelosia altrui è sempre più palese e tutti, a quel punto, tenteranno mosse per ottenere un proprio personale successo.

Dove vedere “La felicità degli altri” (mercoledì 17 agosto 2022)

La felicità degli altri viene trasmesso da Rai 3 mercoledì 17 agosto alle 21.20. Il film è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.