La foresta degli scomparsi, la miniserie stasera in tv: trama, anticipazioni e cast

Oggi, mercoledì 9 agosto 2023, a partire dalle 21.30 su Canale 5, vanno in onda i quattro episodi della miniserie "La foresta degli scomparsi". Protagonista della vicenda è la giudice istruttore Camille Hartmann: quando vengono trovati dei corpi in una fossa comune, la donna comincia a pensare che ci sia un collegamento tra questi morti e un incidente in cui è stata coinvolta un anno prima, causa del suo edema cerebrale.

La foresta degli scomparsi : anticipazioni della miniserie

Canale 5 propone per la prima serata del 9 agosto l'intera miniserie, di genere thriller, "La foresta degli scomparsi", produzione franco-tedesca-belga (il titolo originale è "Les Disparus de la Forêt-Noire"), trasmessa in Belgio sul finire del 2022 e in Francia a inizio 2023. La vicenda è ambientata tra Strasburgo, Colmar, Obernai, Haguenau, Erstein e soprattutto nella Foresta Nera (Schwarzwald), situata nella Germania meridionale.

La storia ha inizio con il ritrovamento di una fossa comune contenente dodici corpi di uomini, morti in periodi diversi. Il fatto avviene nella Foresta Nera, vicino a una base militare franco-tedesca. Colpita da amnesia parziale a causa di un edema cerebrale causato da un incidente automobilistico avvenuto un anno prima, la giudice istruttore Camille Hartmann è in pausa di carriera e viene seguita dalla dottoressa Eva Stein. La donna è sempre più convinta che il suo incidente sia legato al caso della fossa comune, e fa in modo di poter partecipare all'indagine, affiancando il giovane ispettore di polizia tedesco Éric Maes e il capitano Franz Agerland, della squadra criminale di Karlsruhe. Si viene a sapere che la prima vittima del lotto è stata uccisa trent'anni fa, mentre due sono recentissime. La polizia risale a un gruppo ribattezzato "Walkirie". Durante un esame in ospedale Camille Hartmann fa una scoperta incredibile: non ha mai avuto un edema cerebrale e la dottoressa Eva Stein la sta manipolando da un anno. Ma in che modo la sua storia è legata a quella della fossa comune?

Il cast della serie è così composto (attore e rispettivo ruolo):

Hélène de Fougerolles (Giudice istruttore Camille Hartmann)

Grégory Fitoussi (Ispettore di polizia Éric Maes)

Tchéky Karyo (Capitano Franz Agerland)

Daniel Njo Lobé (Commissario Yves Mercier)

Thierry Godard (Marc Hartmann)

Victoria Eber (Iris Hartmann)

Vincent Jouan (Bertrand Montal)

Carole Franck (Jeanne Montal)

Leo Mazo (Thomas Montal)

Astrid Whettnall (Birgit Scholtz)

Dove vedere La foresta degli scomparsi in TV e in streaming

Gli episodi della miniserie "La foresta degli scomparsi" vanno in onda mercoledì 9 agosto 2023, dalle 21.30 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.