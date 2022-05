La Fortuna, le anticipazioni dalla puntata del 30 maggio

La Fortuna è una miniserie di produzione spagnola composta da sei episodi, trasmessi da Rai 1 nel corso di due serate, il 30 e il 31 maggio, a partire dalle 21.25. Tratta dal graphic novel “Il tesoro del Cigno Nero”, mescola vari generi come il thriller, l’avventura e lo spionaggio. Leggiamo le anticipazioni della prima puntata, in onda oggi, 30 maggio.

La fortuna, le anticipazioni dal 30 maggio

Tratta dal graphic novel “Il tesoro del Cigno Nero” di Guillermo Corral e Paco Roca, “La Fortuna” è una miniserie spagnola diretta dal regista Alejandro Amenábar, autore di film come “The Others” e “Mare dentro” e interpretata da Stanley Tucci, Álvaro Mel, Ana Polvorosa, Clarke Peters. Ecco cosa vedremo negli episodi in onda questa sera, lunedì 30 maggio. Grazie ad un robot subacqueo l’esploratore Frank Wild (Stanley Tucci) scopre all’interno di un galeone spagnolo, affondato nei mari portoghesi a inizio '800 a causa della marina britannica, un tesoro dal valore inestimabile. Il governo spagnolo stabilisce che si tratta di resti de “La Fortuna”, un’antica fregata spagnola data per dispersa. Questo eccezionale ritrovamento genera una disputa di portata internazionale ed è conteso dagli Stati Uniti – paese di Frank - e dalla Spagna. Un giovane diplomatico, Alex Ventura, si ritrova suo malgrado in una spedizione per recuperare il tesoro sottratto da Wild, ed è aiutato per l’occasione da Lucia (una funzionaria pubblica) e Jonas (un avvocato americano con la passione dei pirati).

Dove vedere La Fortuna (30 maggio 2022)

La prima puntata della miniserie La Fortuna va in onda lunedì 30 maggio alle 21.25 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, su RaiPlay.