La fortuna di Laura: stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama, cast

Per il ciclo “Purché finisca bene” Rai 1 trasmette oggi, 22 dicembre, in prima serata su Rai 1 il film dal titolo “La fortuna di Laura”. Interpretato da Lucrezia Lante Della Rovere, è la storia di una donna in carriera che, per una serie di circostanze, si ritroverà a fare la colf.

La fortuna di Laura, trama e cast

La storia segue l'arredatrice Laura Trabacchi, donna in carriera e madre di Emma, che ha cresciuto da sola e che ha mandato a studiare all'estero. Un giorno, però, viene scoperto il segreto di Laura: ha una relazione con il marito di una importantissima cliente. Per Laura inizia un periodo difficile: perde il lavoro, la casa e viene aiutata dalla sua ex domestica, Agnese, che la ospita nell'abitazione casa che condivide con Fabrizio, suo fratello. Quando Agnese ha un incidente, Laura si ritroverà a fare la colf: sarà un'occasione per dedicarsi maggiormente al nipote Nicola, ma anche per riflettere sui valori più importanti della vita.

“La fortuna di Laura” è il terzo film del nuovo ciclo stagionale della serie “Purchè finisca bene”. Film tv autoconclusivi che sposano il genere della commedia all’italiana. Il tutto caratterizzato da un tono lieve e suggellato da un obbligatorio lieto fine.

Il film trasmesso oggi, 22 dicembre, da Rai 1 è diretto da Alessandro Angelini, recentemente impegnato con “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso” ed ha come protagonista assoluta Lucrezia Lante Della Rovere, nei panni di Laura. Tra gli altri attori troviamo Andrea Pennacchi, Emanuela Grimalda e Ilaria Rossi

Dove vedere “La fortuna di Laura” in tv e in streaming (22 dicembre 2022)

“La fortuna di Laura” va in onda in prima visione tv su Rai il 22 dicembre dalle 21.25. Il film è inoltre visibile in streaming - live e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.