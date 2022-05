La Fortuna, le anticipazioni dalla seconda (e ultima) puntata del 31 maggio

Secondo e ultimo appuntamento con la miniserie spagnola “La Fortuna”. Tratta dal graphic novel “Il tesoro del Cigno Nero” e diretta da Alejandro Amenábar, arriva alla resa dei conti: è il momento del processo dedito a stabilire a chi spetta il tesoro ritrovato dall’esploratore Frank Wild. Leggiamo le anticipazioni della seconda puntata, in onda il 31 maggio su Rai 1, alle 21.25.

La Fortuna, le anticipazioni dal 31 maggio

Alejandro Amenábar è il regista premio Oscar per “Mare dentro”; Stanley Tucci è stato candidato alla prestigiosa statuetta nella categoria miglior attore non protagonista per “Amabili resti”. Si ritrovano nella miniserie “La Fortuna”, che si presenta dunque come prodotto ambizioso e anomalo per il panorama televisivo. Il 31 maggio Rai 1 trasmette il quarto, il quinto e il sesto episodio di questo lavoro. Vediamo Alex e Lucía diretti ad Atlanta per prendere parte al processo che alla fine determinerà la legittima proprietà del tesoro. I due devono attuare tutta la propria astuzia per sventare le trame di Frank Wild. Successivamente Alex si dirige a Washington per coordinare l’operazione di ritorno del preziosissimo tesoro, destinato alla Spagna; probabilmente non ha però fatto i conti con le imprevedibili architetture di Wild, che ostacola la consegna e la spedizione delle monete. In questo modo il trasporto del bottino – stimato sui 500 milioni di dollari – che dalla Georgia dovrebbe giungere fino alla Spagna, si rivelerà una missione dalle tante e imprevedibili insidie.

Dove vedere La Fortuna (31 maggio 2022)

La seconda puntata della miniserie La Fortuna va in onda martedì 31 maggio alle 21.25 su Rai 1. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, su RaiPlay.