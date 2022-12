La frode, il film con Richard Gere stasera in tv: trama e cast

In onda oggi, 3 dicembre, in prima serata su Rete 4, “La frode” è un film del 2012 che vede Richard Gere nei panni di un uomo costretto a fare i conti con le menzogne da lui raccontate per anni. Un dramma privato in forma di thriller, diretto dall’esordiente Nicholas Jarecki.

“La frode”: trama e cast

Robert Miller è un maturo finanziere che sta vivendo una grande crisi lavorativa: la sua azienda è sull’orlo del baratro e sta provando a venderla prima che sia troppo tardi, nascondendo un grave buco in bilancio. L’uomo ha inoltre altre cose alle quali pensare. Byer è un detective che vuole incastrarlo: Miller è infatti responsabile della morte di Julie, amante di Byer. Per questa vicenda il finanziere paga Jimmy Grant con lo scopo di ricevere un alibi. I segreti e le bugie di Robert Miller cominciano ad accavallarsi e sia la moglie Ellen che la figlia Brooke scoprono man mano i suoi scheletri nell’armadio e saranno messe di fronte a un bivio: coprire le sue innumerevoli bugie o restare al suo fianco?

Con “La frode”, film del 2012, Nicholas Jarecki fa il suo esordio in cabina di regia, firmando anche la sceneggiatura della pellicola. Ispirato alla storia vera di Bernard Madoff, il protagonista della vicenda è descritto come un bugiardo seriale, colpevole ma non condannato. L’interpretazione di Richard Gare ne fa una sorta di antieroe, messo di fronte al detective Byer (interpretato da Tim Roth), sulla carta il “buono” della situazione, ma a conti fatti poco simpatico. A completare il solido cast troviamo Susan Sarandon (Ellen), Brit Marling (Brooke) e, in una piccola parte, Laetitia Casta.

Dove vedere La frode in tv e in streaming (3 dicembre 2022)

“La frode” va in onda su Rete 4 oggi, 3 dicembre, a partire dalle 21.20 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.