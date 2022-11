La furia dei Titani, stasera in tv: trama e cast

In onda oggi, 30 novembre, in prima serata su Italia 1, “La furia dei Titani” è il sequel del film di successo “Scontro tra Titani”. Dopo essersi rifugiato in un piccolo paese di pescatori insieme al figlio Helius, Perseo viene richiamato a rapporto dagli dei, impegnati in una difficile lotta contro i Titani.

“La furia dei titani”: trama e cast

L'azione comincia dieci anni dopo la sconfitta di Kraken. Perseo vive adesso con il figlio Helius in una piccola comunità di pescatori. L'Olimpo è lo scenario di una lunga e complessa battaglia tra i Titani e le divinità. Il grave problema degli dei risiede nella devozione nei loro confronti degli esseri umani: un tempo adorate, le divinità sono indebolite dall'indifferenza che regna sovrana sulla Terra. Malefico leader dei Titani, Kronos costringe gli dei ad essere confinati sul monte Tartaro. Ade ed Ares vogliono approfittarne e, per mettere K.O. Zeus, stringono un'alleanza con Kronos. Per arginare questa ondata di violenza la regina Andromeda, Agenore ed Efistono chiamano a rapporto Perseo.

Uscito nel 2012, “La furia dei Titani” è il sequel di “Scontro tra Titani”. Si tratta, come per il predecessore, di una rilettura - filtrata da tutti gli stilemi del blockbuster hollywoodiano - del genere mitologico. Tra gli ingredienti troviamo dunque azione, effetti digitali, epica adattata alle esigenze di facile consumo. Il curioso cast- che per alcuni ruoli si avvale anche di attori generalmente impegnati in prodotti più impegnati – è così composto: Sam Worthington (Perseo); Liam Neeson (Zeus); Ralph Fiennes (Ade); Danny Huston (Poseidone); Rosamund Pike (Andromeda); Édgar Ramírez (Ares); Bill Nighy (Efesto); Toby Kebbell (Agenore); John Bell (Elios); Lily James (Korrina). La regia è firmata da Jonathan Liebesman.

Dove vedere La furia dei titani in tv (30 novembre 2022)

“La furia dei titani” va in onda su Italia 1 oggi, 30 novembre, dalle 21.20 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.