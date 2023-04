La gioia della musica, da stasera in tv la seconda edizione: tutte le anticipazioni

Al via oggi, lunedì 17 aprile 2023, su Rai 3 la seconda stagione del programma "La gioia della musica". In onda dal lunedì al venerdì in access prime time per 30 puntate, il format indaga sulle opere dei geni della musica classica. A condurre e a narrare i capolavori trattati ritroviamo il giornalista Corrado Augias, che si avvale della presenza dell’Orchestra nell’Auditorium "Arturo Toscanini" della Rai di Torino. Tra le novità di questa edizione troviamo la cantante Malika Ayane.

"La gioia della musica": le anticipazioni della serata

Tra maggio e giugno del 2022 Rai 3 ha lanciato il programma evento “La gioia della musica”. Condotte da Corrado Augias, le 25 puntate del format hanno ottenuto un buon riscontro, tanto da convincere la rete a realizzarne una nuova stagione

Il giornalista e conduttore ci aspetta su Rai 3 da lunedì 17 aprile, a partire dalle 20.15. In ciascuno dei 30 appuntamenti, in onda in access prime time dal lunedì al venerdì, Augias racconta la storia di un grande musicista: l’opera e gli amori, le delusioni e le ispirazioni.

La struttura delle puntate vede il giornalista interrompere le prove dell’Orchestra nell’Auditorium "Arturo Toscanini" della Rai di Torino e interagire con i musicisti, tra accordi e melodie. Lo vediamo poi in studio a fare domande ai due Maestri, Speranza Scappucci e Aurelio Canonici, circa i segreti che si celano dietro ai capolavori dei musicisti trattati da episodio in episodio. Per finire, torna nell’ Auditorium Rai per presenziare all’esecuzione del brano protagonista della puntata.

Grandi novità di questa seconda edizione de “La gioia della musica” sono le presenze del coro del Teatro Regio di Torino e la partecipazione di una celebre voce della nostra musica leggera: Malika Ayane.

Dove vedere "La gioia della musica" in tv e in streaming

La seconda edizione de "La gioia della musica" va in onda - da lunedì 17 aprile 2023 - su Rai 3 dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.15 Gli episodi del programma sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.