La legge del terremoto: stasera il documentario diretto da Alessandro Preziosi in prima tv

Oggi alle 21.15, Sky Documentaries trasmette La legge del terremoto: dal sisma di Belìce a quello dell’Irpinia, da L’Aquila ad Amatrice. Attraverso le parole dell’attore napoletano Alessandro Preziosi, un viaggio nella memoria e nelle emozioni scaturite da eventi naturali capaci di scompaginare la storia del nostro paese. Scopriamo le anticipazioni di questo film.

Le anticipazioni del documentario di Alessandro Preziosi

Il terremoto dell'Irpinia del 1980 causò la morte di 2.914 persone, oltre a un numero molto elevato di feriti. Il napoletano Alessandro Preziosi aveva all’epoca soltanto 7 anni, ma l’evento lo colpì talmente in profondità che oggi, uomo maturo e attore di successo, ha deciso di fare i conti con quell’evento che segnò la vita di tanta gente: generalmente impegnato in opere di finzione, qui oltre a prestare corpo e voce firma anche la regia del documentario. In prima tv assoluta su Sky Documentaries, l’opera è presentata come un viaggio visivo, storico, ed emotivo dentro a uno dei cuori della storia fisica e psichica del nostro paese, i terremoti: se l’Italia è un corpo, il terremoto è un colpo al cuore. Si parte con il sisma che colpì il Belìce nel 1968, il primo terremoto italiano del dopoguerra ad avere una grancassa mediatica. La narrazione si sposta pian piano in Friuli, ad Assisi, l’Aquila, Amatrice e l’Irpinia, dove Preziosi fa da testimone diretto. Il tutto sarà raccontato mediante documenti d’archivio, riprese in luoghi che hanno attraversato la storia e il tempo e interviste d’eccezione (da Erri de Luca a Vittorio Sgarbi, da Angelo Borrelli a Pierluigi Bersani). La legge del terremoto ci pone davanti a una eventualità che non prevede risposte: la paura di veder scomparire, per sempre e in pochi attimi, ciò che è stato importante per secoli.

Dove vedere La legge del terremoto stasera in tv (Giovedi 5 maggio)

