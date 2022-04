La mafia di Putin: stasera il documentario sulle “amicizie pericolose” dello zar russo

Il ciclo “NOVE racconta” prosegue stasera con un nuovo focus su Vladimir Putin, lo “zar” attualmente impegnato nel folle piano di conquista dell’Ucraina. Con interviste, indagini e documenti esclusivi, il documentario “La mafia di Putin” indaga i rapporti opachi tra l’autocrate - ininterrottamente al potere dal 1999 - e la potentissima criminalità russa. L’appuntamento è oggi, sabato 9 aprile, in prima serata alle 21:40 sul canale Nove.

Le anticipazioni del documentario

La vita di Vladimir Putin è dominata da eventi non sempre chiari e certi. Ex spia del KGB in Germania, Putin è poi un burocrate residente a San Pietroburgo, prima di diventare il leader incontrastato della Russia al termine dello scorso millennio. Un’ascesa fulminea e inarrestabile, dietro alla quale si celano diversi segreti, tra cui quello forse più scottante: per molti “Vlad” sarebbe addirittura un padrino della mafia russa, che lo avrebbe sostenuto nell’ombra durante il suo lungo “regno”. Partendo da questa premessa, il documentario La mafia di Putin indaga sui possibili legami tra il presidente della Russia e alcuni criminali con le mani sporche di sangue. Tutto ciò lo vediamo passando ai raggi X vecchie conoscenze dello “zar”, ma anche sbirciando all’interno della sontuosa dimora del Presidente russo grazie alle immagini di un drone dei suoi oppositori.

Alcuni di loro ritengono che Putin abbia accumulato nel tempo una fortuna di oltre 40 miliardi di dollari. Ma da dove giunge tale patrimonio? E quanto hanno contribuito le “amicizie pericolose” nella costruzione della sua carriera politica e del suo impero economico?

Dove vedere La mafia di Putin stasera in tv (sabato 9 aprile)

Il documentario La mafia di Putin va in onda questa sera su NOVE alle 21.40 e in diretta streaming sul sito web della rete.