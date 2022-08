La Mantide, stasera in tv la prima puntata della miniserie

Canale 5 propone nel corso di tre prime serate la miniserie francese “La Mantide”. Storia di Jeanne Deber (interpretata da Carol Bouquet) che, in prigione per una serie di omicidi commessi anni prima, viene chiamata in causa dalla polizia quando in città comincia a destreggiarsi un serial killer che utilizza i metodi omicidi propri della Deber. Leggiamo le anticipazioni su ciò che vedremo.

La Mantide: presentazione e cast

“La Mantide” è una miniserie in tre puntate trasmesse da Canale 5 in altrettante serate: la prima va in onda oggi, 30 agosto; la seconda domani, 31 agosto; la terza lunedì 5 settembre. La vicenda si svolge a Parigi (e dintorni) ed ha una protagonista piuttosto anomala nel panorama della serialità televisiva. Il suo nome è Jeanne, assassina di uomini dal comportamento esemplare agli occhi della società ma violenti con i familiari più stretti. Rinchiusa da anni in prigione, la Mantide verrà chiamata in causa quando in città cominciano a susseguirsi omicidi molto particolari. La protagonista è interpretata da Carol Bouquet, volto storico del cinema transalpino. Il cast comprende inoltre Fred Testot (Damien Carrot); Pascal Demolon (Commissario Dominique Ferracci); Manon Azem (Lucie Carrot); Élodie Navarre (Szofia Kovacs); Jacques Weber (Charles Carrot); Serge Riaboukine (Sébastien Crozet); Robinson Stevenin (Alex Crozet); Frédérique Bel (Virginie Delorme).

La Mantide: anticipazioni della prima puntata (martedì 30 agosto 2022)

Jeanne Deber è una donna matura che per anni ha scosso l’opinione pubblica francese: è stata difatti responsabile di un considerevole numero di omicidi. Le sue vittime erano uomini dall’inappuntabile condotta sociale ma dall’esecrabile comportamento casalingo: minacce, violenze fisiche e psicologiche inflitte alle persone care. In carcere ormai da molti anni, Jeanne è chiamata all’ordine dalla polizia perché in città un serial killer sta agendo replicando i metodi propri della Deber. La donna comincia a collaborare, affiancando il commissario Ferracci, che anni fa aveva arrestato proprio lei. Ma dovrà fare ben presto i conti anche con suo figlio Damien, detective di professione.

Dove vedere La Mantide in tv e in streaming (martedì 30 agosto 2022)

La prima puntata de “La Mantide” va in onda oggi, 30 agosto, a partire dalle 21.20 su Canale 5 e in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.