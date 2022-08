La Mantide, stasera in tv la seconda puntata della miniserie

Canale 5 trasmette la seconda puntata della miniserie francese “La Mantide”. Jeanne Deber (interpretata da Carol Bouquet), detta La Mantide, indaga insieme al detective Damien, suo figlio, sul serial killer che sta terrorizzando la città. Individuato il maggiore indiziato, i due riescono a trovarlo. Ma il confronto tra Jeanne e l’uomo indica che la pista intrapresa potrebbe essere quella sbagliata. Scopriamo le anticipazioni su ciò che vedremo oggi, 31 agosto.

La Mantide: cosa è accaduto nella prima puntata

Jeanne Deber – nota come La Mantide - è una donna che anni prima era stata condannata per aver ucciso una grande quantità di uomini. Dal carcere la donna riceve una proposta dalla polizia: un pericoloso serial killer sta uccidendo molte persone, adoperando proprio i metodi utilizzato tempo fa dalla Deber; quest’ultima dovrà aiutare la legge per individuare l’identità dell’assassino. La Deber dovrà lavorare a stretto contatto con il commissario che tempo prima la fece catturare. Ma non è tutto perché la donna avrà a che fare anche con il detective Damien, ovvero suo figlio.

La Mantide: anticipazioni della seconda puntata (mercoledì 31 agosto 2022)

L’assassino che sta terrorizzando la città ha, secondo i sospetti, un nome e un cognome: Baptiste Séverin, una persona che ha avuto dei contatti con la Deber e che sembra sapere della parentela tra la donna e il detective Damien. Quest’ultimo ha un furioso litigio con la madre e vuole sapere dalla donna quali sono i suoi piani e se è stata lei ad uccidere anni prima suo padre. Jeanne e Damien riusciranno a trovare Séverin: mediante un colloquio che ha con lui Jeanne capirà se è veramente lui il serial killer, autore dei recenti omicidi. Nel frattempo la moglie di Damien, Lucie, inizia a percepire che il marito la tiene all’oscuro di molti dettagli della sua vita ed inizia così a scavare nel suo passato. Intanto qualcuno pare che stia monitorando le mosse della polizia.

Dove vedere La Mantide in tv e in streaming (mercoledì 31 agosto 2022)

La seconda puntata de “La Mantide” va in onda oggi, 31 agosto, a partire dalle 21.20 su Canale 5 e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.