La porta rossa 3: quando inizia, trama, cast, puntate e anticipazioni

A quattro anni dall’ultima puntata, nel 2023 tornerà su Rai 2 la serie di culto La porta rossa, ideata da Carlo Lucarelli insieme a Giampiero Rigosi; e interpretata da un cast molto ricco che vede in scena attori come Gabriella Pession e Lino Guanciale. Leggiamo qualcosa in più sulla terza stagione della serie.

Quando inizia La porta rossa 3

La Rai ha inserito la terza stagione de La porta rossa nei palinsesti ufficiali della stagione 2022- 2023. Più precisamente la serie andrà in onda nel corso della prima metà del 2023, probabilmente tra febbraio e marzo (periodo di messa in onda delle prime due annate).

Puntate

La terza stagione de La porta rossa è composta da 4 puntate, trasmesse nel corso di un mese.

Trama e anticipazioni

La storia riparte tre anni dopo rispetto a dove l'avevamo lasciata: Vanessa e Federico sono andati via e Cagliostro è rimasto in uno stato di estrema difficoltà. Ritroviamo la ragazza come studentessa di parapsicologia in una università della Slovenia. Eleonora chiede aiuto a Cagliostro ma lui rifiuta; Anna è in rampa di lancio (insieme alla figlia) per aver vinto un concorso come giudice a Siena; il commissario Paoletto e Stella vivono un momento di stallo e la donna, inoltre, sembra essere sparita; la città di Trieste è vittima di un blackout durante il quale si verifica un drammatico

incidente stradale. La morte del guidatore sarà destinata a condizionare fortemente il destino di diversi personaggi della serie.

Cast, ideatori, produzione

La Rai ha annunciato i nomi che formano il cast della terza stagione de La porta rossa: Gabriella Pession, Lino Guanciale, Valentina Romani, Gaetano Bruno, Elena Radonicich, Paolo Mazzarelli, Carmine Recano, Cecilia Dazzi, Nicola Pannelli, Alessia Barela, Lavinia Longhi, Roberto Zibetti, Mauro Cardinali, Katia Greco, Eugenio Krilov.

La serie è ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, anche sceneggiatori insieme a Sofia Assirelli e Davide Orsini. La porta rossa è una coproduzione Rai Fiction-Garbo Produzioni, prodotta da Maite Carpio e Maurizio Tini.

Dove vedere La porta rossa 3

La terza stagione de La porta rossa andrà onda in prima tv assoluta su Rai 2. Tutti gli episodi della serie saranno poi disponibili anche in streaming, live e on demand, sul portale RaiPlay.