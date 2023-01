La porta rossa 3, da stasera in tv: anticipazioni della prima puntata

Oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, ha inizio su Rai 2 la terza e ultima stagione della serie televisiva "La porta rossa", interpretata da Lino Guanciale e Gabriella Pession. Un Cagliostro ancora in bilico tra la vita e la morte e una serie di vicende tese e intriganti. L'appuntamento è per le 21.20.

La porta rossa, anticipazioni dell'11 gennaio 2023

"La porta rossa" torna oggi su Rai 2, ben tre anni dopo il finale della seconda stagione. Il protagonista, il commissario Leonardo Cagliostro, ha perso la vita durante un’azione di polizia. Morto, decide di non andare nell'Aldilà, con due obiettivo ben precisi: salvare Anna, sua moglie, e trovare colui che lo ha ucciso. Per fare tutto ciò è aiutato dalla medium Vanessa, che però si innamora di lui. Quando Anna partorisce una bambina, sente la presenza del marito ma gli chiede di andare via.

La serie fa a questo punto un salto temporale di tre anni. La situazione generale vede Anna in procinto di traslocare a Siena insieme alla figlia; Vanessa, in Slovenia con Federico, studia parapsicologia; Paoletto e Stella mettono in pausa la loro relazione, ma la donna sparisce misteriosamente.

La prima puntata della terza e ultima stagione ci presenta un Cagliostro ancora pienamente in bilico tra Terra e Aldilà. A Trieste si tiene una manifestazione di protesta che viene bruscamente interrotta da un blackout generale che causa più di un problema. Leonardo Cagliostro assiste in prima persona ad un incidente che provoca la morte di una persona che conosceva. I tragici incidenti e le anomalie dovute al blackout costringono Anna a rimanere ancora per un po' di tempo a Trieste. La donna continua a sentire la presenza del marito scomparso; quest'ultimo nel frattempo indaga e fa una scoperta: l'incidente mortale non è dovuto ad una casualità, ma è a tutti gli effetti un omicidio. Cagliostro deve adesso mandare dei segnali ad Anna per comunicarle questa incredibile scoperta.

Dove vederlo in tv e in streaming

La prima puntata della terza stagione de "La porta rossa" va in onda mercoledì 11 giugno 2023 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction sono visibili anche su RaiPlay, sia on demand che in live streaming.