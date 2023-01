La porta rossa 3, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

I due nuovi episodi della serie televisiva "La porta rossa" vanno in onda oggi, 25 gennaio 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Le indagini sul blackout fanno emergere un messaggio vocale che potrebbe ribaltare tutti i risultati fino ad ora ottenuti. Intanto Paoletto è intento a trovare la verità sulla scomparsa di Stella.

La porta rossa 3, anticipazioni del 25 gennaio 2023

La terza stagione della serie televisiva italiana "La porta rossa" è tornata su Rai 2 a distanza di tre anni dalla fine del precedente capitolo. In onda dal 2017, l'annata in corso della fiction è formata da un totale di 8 episodi, trasmessi nel corso di quattro prime serate.

Nel primo episodio in onda oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, continuano le indagini attorno all'evento del blackout, che ha colpito misteriosamente la città di Trieste. Anna Mayer continua a fare le sue ricerche: ad emergere è un messaggio vocale dall'importante contenuto. La voce ribalta potenzialmente tutto ciò che le indagini avevano fino a questo momento dato per certo. Al tempo stesso gli sviluppi della situazione modificano le carte in tavola anche sul rapporto tra Cagliostro e Vanessa. Paoletto è intanto sempre intento ad avere risposte circa la scomparsa di Stella, che non ha lasciato alcuna traccia di sè. Per ottenere risposte ricorre alla figura di Andrea.

Il secondo episodio della serata (e sesto, in generale, della serie) vede Paoletto sempre più vicino alla verità. Le informazioni riguardanti la scomparsa di Stella non sono però quelle che si augurava e la verità lo coglie totalmente alla sprovvista. L'uomo deve inoltre continuare ad indagare sull'episodio del blackout: a tal proposito le ricerche della polizia stanno fruttando dei risultati concreti. L'identità dei responsabili sembra ormai certa e la polizia inizia a pedinare i probabili colpevoli.

Dove vederlo in tv e in streaming (25 gennaio)

La terza puntata stagionale della serie tv "La porta rossa" va in onda mercoledì 25 gennaio 2023 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession sono visibili anche su RaiPlay, sia on demand che in live streaming.