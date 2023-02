La porta rossa 3, stasera in tv l’ultima puntata: le anticipazioni

Oggi, 1° febbraio 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 2, la serie televisiva "La porta rossa" approda al gran finale. Le vicende alle quali assistiamo non chiudono soltanto la terza stagione, ma segnano l’addio definitivo di Cagliostro e degli altri personaggi della serie.

La porta rossa 3, anticipazioni del 1° febbraio 2023

Rai 2 trasmette questa sera il quarto appuntamento stagionale con la serie televisiva “La porta rossa”. Due episodi attesissimi che rappresentano l’epilogo definitivo alle storie di Cagliostro, di Anna e degli altri personaggi che popolano questa serie di culto. La serata è inevitabilmente nel segno delle grandi emozioni, con tutta la tensione e i colpi di scena del caso.

Nel primo episodio di oggi (e settimo stagionale) assistiamo ad un vortice narrativo sospeso tra passato e presente. Ad essere coinvolti sono Cagliostro e Vanessa, intenti ad indagare a fondo su ciò che è successo nel corso della festa di Halloween. Durante questa vicenda tutte le faccende rimaste in sospeso troveranno una risposta. Nel frattempo Stella si ripresenta da Paoletto, in una storia che è tutta da scrivere. Gli interrogativi sono però anche quello di Filip, diviso tra le ragioni del cuore e il cancellare tutto e ripartire da zero (o quasi).

L’ultimo episodio de “La porta rossa” è avvolto dal mistero. Cagliostro ha bisogno di Vanessa per comunicare con Anna, ma sono tutti legami e condizioni destinati a grandi svolte. L’interrogativo da tempo posto allo spettatore trova questa sera una risposta: Cagliostro oltrepasserà la porta rossa? Non resta che sintonizzarsi su Rai 2 per scoprirlo.

Dove vederlo in tv e in streaming (1° febbraio 2023)

L’ultima puntata della serie tv "La porta rossa" va in onda mercoledì 1° febbraio 2023 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction con Lino Guanciale sono visibili anche su RaiPlay, sia on demand che in live streaming.