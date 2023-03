“La preda perfetta”, il film con Liam Neeson stasera in tv: trama e cast

Liam Neeson interpreta un detective senza licenza che accetta di occuparsi di un brutale caso di omicidio. Ex poliziotto, l'uomo incrocia sul suo cammino un piccolo senzatetto che lo aiuta nelle indagini. In onda oggi, 11 marzo 2023, su Rete 4 a partire dalle 21.25, "La preda perfetta" è un noir classico che non fa sconti. Leggiamo qualcosa in più su questo lungometraggio.

“La preda perfetta”: trama e cast

Il film è ambientano a New York, nell'anno 1999. Matthew Scudder è un ex poliziotto - licenziato otto anni prima per aver colpito, con una pallottola vagante, una bambina - che adesso fa l'investigatore privato, anche se sprovvisto di licenza. Alla sua porta bussa un caso che accetta, pur tra molti dubbi: si tratta dell'omicidio della moglie di un trafficante di droga, Kenny Kristo. Le dinamiche dell'accaduto sono atroci: dopo il pagamento del riscatto richiesto, la donna è stata fatta a pezzi. Scudder comincia ad indagare e scopre che dietro a questo assassinio ci sono due serial killer di nome Albert e Dan: trovarli è però tutt'altro che semplice. Nel corso delle indagini, il detective incontra in biblioteca TJ, un ragazzino vagabondo: sarà lui a fargli da anomalo assistente per la risoluzione del caso.

"La preda perfetta - A Walk Among the Tombstones" è un film statunitense del 2014 che sposa lo spirito del noir classico: non soltanto la storia, ma lo stile della regia - firmata da Scott Frank, che nel 2020 ha diretto per Netflix la miniserie di successo "La regina degli scacchi" - e il ritmo narrativo guardano ad una forma matura e controllata del thriller, più che agli action contemporanei. La pellicola è tratta dal romanzo "Un'altra notte a Brooklyn" di Lawrence Block, che ha al centro un personaggio, quello di Matthew Scudder, protagonista anche di diversi altri romanzi. La storia non fa sconti e il film sa essere al tempo stesso duro e malinconico. Nella parte di Matthew Scudder troviamo Liam Neeson, spesso affiancato in scena. Il resto del cast è così composto: Brian "Astro" Bradley (TJ); Dan Stevens (Kenny Kristo); Boyd Holbrook (Peter Kristo); David Harbour (Ray); Sebastian Roché (Yuri Landau); Mark Consuelos (Reuben Quintana); Ólafur Darri Ólafsson (James Loogan); Adam David Thompson (Albert); Laura Eveliina Birn (la moglie).

Dove vedere “La preda perfetta” in tv e in streaming (11 marzo 2023)

Il film “La preda perfetta” va in onda su oggi, 11 marzo 2023, a partire dalle 21.25 su Rete 4 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.