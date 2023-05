"La promessa", da oggi in tv la nuova soap di Canale 5: anticipazioni, trama, cast

Nella fascia oraria generalmente destinata a "Uomini e donne" con Maria De Filippi - adesso in vacanza - Canale 5 propone una soap opera spagnola dal titolo "La promessa". La storia, gli attori, le curiosità, il numero di puntate: scopriamo qualcosa in più sul prodotto scelto dalla rete per completare il proprio palinsesto estivo, in partenza lunedì 29 maggio dalle 14.45.

La promessa: anticipazioni della soap opera

I pomeriggi di Canale 5 continuano a palesare la propria predilezione per le soap opera. Dopo la messa in onda di "Beautiful" e "Terra amara" e prima di "Un altro domani", la rete colloca "La promessa", una produzione spagnola che sostituisce in tal modo "Uomini e donne", il programma con Maria De Filippi che si ferma per le meritate vacanze.

La prima puntata de "La promessa" viene trasmessa lunedì 29 maggio 2023, a partire dalle 14.45, e ci proietta nella Spagna del 1913, sconvolta da molti conflitti. La storia è ambientata a Cordova, un luogo del paese dove guerre e violenza sembrano lontane. I Marchesi di Lujan sono proprietari del Palazzo La Promesa, nella valle di Los Pedroches. Qui sta per sposarsi Tomàs, erede della famiglia. Manuel, figlio dei marchesi, nel dirigersi verso la tenuta, perde il controllo dell'aereo che sta pilotando. Per fortuna nei dintorni c'è una ragazza di nome Jana Exposito, che lo tiene lontano dalle fiamme. La giovane rifiuta il denaro, offerto da Manuel per sdebitarsi, e fa invece una controproposta: vuole essere assunta come cameriera del Palazzo. L'obiettivo della giovane è in realtà quello di scoprire la verità sulla morte di sua madre e la sparizione di suo fratello. Ben presto, però, Jana si innamora di Manuel e deve così prendere delle difficili decisioni.

La soap opera "La promessa" ha debuttato sulla rete spagnola La 1 nel gennaio del 2023. La prima stagione è composta da 122 episodi, ma dato il buon riscontro ricevuto la rete ha pianificato una seconda stagione di 119 episodi. Non esiste, dunque, un numero definito di puntate da trasmettere. Canale 5 manderà in onda, nel corso dell'estate, gli episodi della soap opera spagnola, che in caso di successo potrebbe sostituire "Un altro domani" nei palinsesti televisivi autunnali, quando quest'ultima soap giungerà a conclusione.

Il cast di La promessa

Il cast della soap opera "La promess" è formata da una ricca galleria di attori spagnoli. Di seguito i nomi degli attori coinvolti, affiancati dai rispettivi ruoli:

Ana Garcès (Jana Exposito)

Arturo Sancio (Manuel de Lujan)

Jordi Coll (Tomàs de Lujan)

Eva Martìn (Cruz Ezquerdo)

Manuel Regueiro (Alonso de Lujan)

Maria Castro (Pia Adarre)

Joaquín Climent (Ròmulo Baeza)

Antonio Velázquez (Mauro Moreno)

Andrea del Río (Teresa Villamil)

Carmen Flores Sandoval (Simona Martìnez)

Teresa Quintero (Candela Garcìa)

Carmen Asecas (Catalina de Lujan)

Paula Losada (Jimena de los Infantes)

Alicia Bercán (Leonor de Luján Ezquerdo)

Amparo Piñero (Martina de Lujan).

Dove vedere La promessa in tv e in streaming (dal 29 maggio)

Le prime puntate della soap opera "La promessa" vanno in onda da lunedì 29 maggio a giovedì 1° giugno alle 14.45 su Canale 5. La piattaforma Mediaset Infinity permette di vedere gli episodi sia in diretta streaming che on demand.