La promessa, dove è stato girato? Le location

"La Promessa" è la soap opera di produzione spagnola che, partita il 29 maggio, attraversa tutta l'estate televisiva di Canale 5, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45. La storia è ambientata nel 1913 e narra le vicende di Jana, una giovane donna che si fa assumere presso un nobile palazzo da una ricca famiglia. Il suo intento è quello di scoprire la verità sulla morte della madre e di capire che fine abbia fatto suo fratello. Ma dove sono state effettuate le riprese della serie? Scopriamolo insieme.

La Promessa: le location

Il 12 gennaio 2023 la rete spagnola La 1 ha iniziato a trasmettere le puntate della soap opera "La promessa". Il successo della prima stagione - formata da un totale di 122 episodi - ha spinto la produzione a pianificare una seconda annata, ma ha anche generato la diffusione di informazioni sulle riprese di questo progetto. La storia è ambientata a Cordova, un comune dell'Andalusia, dove nel 1913, nonostante le guerre diffuse nel mondo, spari e conflitti sembrano lontani.

Il primo ciak è stato battuto nel settembre del 2022, ma nell'indagare sui luoghi delle riprese della soap le ricerche non hanno vita molto lunga: quasi tutta la serie è infatti girata negli interni del Palazzo El Rincón. Siamo di fronte a un imponente edificio costruito sul finire del XIX Secolo, che sorge ad Aldea del Fresno, nelle vicinanze di Madrid.

Aldea de Fresno è un luogo famoso soprattutto per aver accolto il dittatore Franco durante la battaglia di Brunete (luglio 1937). Le altre sequenze della soap sono state girate su due set di circa 3.000 metri quadri. Uno di essi è una sorta di replica della ricostruzione degli interni del Palazzo "La promessa" (in originale ("La promesa").

La soap spagnola segue la storia di Jana Expósito, una giovane donna che giunge presso l'imponente palazzo de "La Promessa" per scoprire chi uccise, lì, 15 anni prima, la madre; e per capire che fine abbia fatto il fratello. L'incontro con Manuel - figlio del marchese Alonso Luján - le permette di introdursi come cameriera nel Palazzo. Mentre tra i due giovani potrebbe sbocciare l'amore, emergono segreti e tensioni di molti altri personaggi.