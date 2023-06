La Promessa, il cast: attori e personaggi

A partire dal 29 maggio 2023, Canale 5 ha arricchito il suo palinsesto con la soap opera spagnola "La Promessa", in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45, fascia oraria di "Uomini e donne" con Maria De Filippi (attualmente invacanza). Facciamo una carrellata sui tanti personaggi che popolano la serie, accompagnati dai nomi degli attori che li interpretano.

La promessa: i personaggi e gli attori

Jana Esposito - interpretata da Ana Garces

Una ragazza giunta a "La Promesa" per indagare sulla morte della madre (avvenuta lì 15 anni prima) e per cercare il fratello scomparso. Giovane e determinata, si fa assumere come cameriera ma le si presenta un imprevisto: si innamora di Manuel, figlio dei marchesi di Luján.

Manuel Luján - interpretato da Arturo Sancho

Uno dei quattro figli del marchese - il terzo in ordine di nascita - è ribelle in quanto poco calato in tradizioni e obblighi del palazzo ed è appassionato di aeroplani. Dopo la morte del fratellastro Tomás, è l’erede designato. Quando Jana Esposito approda a "La Promesa", qualcosa nella sua vita potrebbe cambiare.

Alonso Luján - interpretato da Manuel Regueiro

Il marchese di Luján è fermamente ancorato alle tradizioni. Dopo la scomparsa della sua prima moglie (che continua a rivedere in Catalina). Fa molta fatica a stare al passo con i tempi: un difetto che potrebbe costargli caro.



Cruz Ezquerdo - interpretata da Eva Martín

Marchesa di Luján, figlia del barone di Linaja e seconda moglie di Alonso. Scaltra e ambiziosa, non si lascia intenerire da nessuno. Non mostra alcuna simpatia per Jana e vorrebbe tenerla lontana da Manuel.



Catalina Luján - interpretata da Carmen Asecas

Gemella di Tomás, e dunque figlia di primo letto del marchese. La morte del fratello la cambierà per sempre. Ha una visione molto più moderna del padre, ma a causa della tradizione non può essere erede de "La Promessa".



Leonor Luján - interpretata da Alicia Bercan

La figlia più piccola dei marchesi. Ha da sempre preso la vita con superficialità e, senza pensarci troppo, si innamora del servitore Mauro: un amore destinato a riservarle molte sorprese.



Juan Ezquerdo - interpretato da Alberto Gonzalez)

Barone di Luján e padre di Cruz, educata in modo severo e secondo le tradizioni. Proprio come lei, è astuto e si muove soltanto per interessi personali. Non stima affatto il marchese e per questo tenta di mettergli la figlia contro.



Jimena de Los Infantes - interpretata da Paula Losada

Fidanzata con l’erede dei Luján e figlia del duchi de Los Infantes. La scomparsa di Tomás le scombussola i progetti futuri. Non le resta, dunque, che ripartire da zero.



Romulo Baeza - interpretato da Joaquin Climent

Il maggiordomo de "La Promessa" è riflessivo, pacato e disponibile con tutti. Ma Cruz è a conoscenza di alcuni suoi segreti.



Pia Adarre - interpretata da Maria Castro

La governante de "La Promessa" svolge il suo lavoro in modo appuntabile e i suoi modi gentili la rendono rispettata e amata; tranne che da Petra, la cameriera della marchesa, che vorrebbe scalzarle il posto.

Simona Martínez - interpretata da Carmen Flores

La cuoca de "La Promessa" è amata da tutti e sembrerebbe al di sopra di ogni sospetto. Ma anche lei nasconde un segreto tremendo.



Petra Arcos - interpretata da Marga Martínez

La cameriera personale della marchesa vive di invidie e di odi, è arrogante e accontenta sempre la sua padrona, con l'obiettivo di diventare governante.



Altri personaggi:

Mauro Moreno - interpretato da Antonio Velázquez

Teresa Villamil - interpretata da Andrea del Rio



Maria Fernandez - interpretata da Sara Sanchez Molina



Lope Ruiz - interpretato da Enrique Fortún



Lola Montoro - interpretata da Laura Simon