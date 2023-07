Leggiamo le trame delle nuove puntate de "La promessa", soap opera di Canale 5, in onda da lunedì 10 a venerdì 14 luglio 2023. Mentre Jana è sempre più convinta che Curro sia suo fratello, fervono i preparativi della festa di compleanno di Cruz. La serata si rivelerà riuscita, ma alcune parole della festeggiata scontenteranno Manuel.

La promessa, le anticipazioni dal 10 al 14 luglio 2023

Curro l'ha fatta grossa e il marchese lo obbliga a scusarsi con Jana. Quest'ultima trova l’orecchino di Jimena sotto l’aereo di Manuel e lo restituisce alla proprietaria, mentre Cruz è ancora molto presa dall'organizzazione della festa di compleanno e costringe Mauro a complicate spese d' ingredienti necessari per il banchetto. Alonso convince Catalina a presentarsi alla festa (dove vestirà l'abito da ballo di sua madre), mentre Pia continua a tormentare Petra, ma quando il barone la convoca per un colloquio, lei si spaventa e si arma di un coltello.

Quando Jimena impartisce a Manuel lezioni di, Jana si ingelosisce. Curro comunica a Leonor di non tollerare Jana mentre il barone chiede a Cruz di avere un atteggiamento adeguato nei confronti di suo nipote. Tadeo invita Catalina a giocare onestamente a scacchi con lui: così facendo chiuderebbe un occhio sui debiti della tenuta. Quando nell'hangar scoppia un incendio, Jana salverà Curro.

Cruz confida tanto nella sua festa di compleanno, certa che potrebbe salvare la tenuta. I preparativi stanno però avendo tanti imprevisti. Jana nota la cicatrice di Curro ed è sempre più convinta che sia suo fratello. Candela è arrabbiata con Pia. Mauro ha combinato un disastro con la lista della spesa e Simona è molto preoccupata per la riuscita del banchetto: ad aiutarla ci sarà anche Lope. Mauro nota le tante differenza che ci sono tra lui e Leonor. Vedendo Catalina con gli abiti materni.

Cruz approfitta dell'occasione per fare un annuncio in pompa magna: un atteggiamento che scontenta Don Alonso e, ancor di più, Manuel. Jimena è combattuta: non sa se appoggiare le tattiche scorrette di Cruz o ascoltare le parole del giovane Lujan. Lope teme che il suo segreto possa essere scoperto e decide di andare via dalla tenuta. Mentre Pia svela a Candela di non aver abortito, Romulo capisce che Leonor e Mauro sono legati da forti sentimenti.

Dove vedere La promessa in tv e in streaming (dal 10 al 14 luglio 2023)

Gli episodi della soap spagnola "La promessa" vanno in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2023 alle 14.45 su Canale 5. Le puntate sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.