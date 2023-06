Terza settimana per la soap opera spagnola "La promessa", in onda su Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 giugno 2023. L'adrenalina salva la vita di Simona, grazie soprattutto a Jana; mentre quest'ultima è sempre più affascinata da Manuel. Il sergente Funes torna al Palazzo e ricomincia a indagare sull'omicidio di Tomas.

La promessa, le anticipazioni dal 12 al 16 giugno 2023

Simona vede la sua salute peggiorare di giorno in giorno e il medico le diagnostica l'idropisia. Jana dice a Maria che esiste un farmaco forte e di nuova generazione: l'adrenalina, che potrebbe salvare la vita della cuoca. Ma quando chiedono a Catalina di reperirlo, quest'ultima rifiuta. Il barone chiede a Cruz di prendere in mano la gestione del palazzo: il lavoro di Alonso ha infatti messo in pericolo il futuro de "La Promessa". La conversazione è udita da Catalina, che corre dal padre, Alonso, per chiedergli la verità e aiutarlo. Intanto Leonor licenzia Teresa.

Manuel e Jana volano alla ricerca dell'adrenalina per salvare Simona, ma l'occasione ribadisce l'attrazione reciproca dei due. Jana, Maria e Lope devono però adesso trovare un nuovo medico per somministrare il farmaco, a dispetto dei giudizi di Candela, che crede stiano sprecando soltanto tempo. Manuel convoca così Ricardo, un suo amico da poco abilitato alla professione. Quando Petra trova un foulard sull'aereo, corre a comunicarlo a Pia.

La cura dà forte benefici a Simona e la sua salute migliora; Candela le dice che il merito è di Jana. Romulo intercetta un bacio tra Mauro e Teresa e invita l'uomo a essere più discreto. L'arrivo a "La Promessa" del barone don Curro, suo nipote, provoca malumore a Cruz, consapevole che il tenente ha ripreso le indagini sulla morte di Tomas. Petra insinua pubblicamente che Pia non è malata come dice di essere. Jana aiuta Manuel con i suoi problemi alla gamba e confida a Lope di essere affascinata dal volo.

Il barone decide di lasciare "La Promessa" dopo che Pia lo ha accusato di essere un violentatore; lui le giura vendetta. Quando Cruz chiede alla donna i motivi che hanno spinto il barone ad andare via, lei finge di non sapere nulla. Simona non riesce più a stare chiusa in stanza e torna in cucina; successivamente Petra scava nei cassetti della domestica e nota la scatola della medicina. Tornato alla tenuta, il sergente Funes interroga Manuel, sul quale ha tanti sospetti. Cruz però vuole far cadere le colpe su Lola, ma Funes è molto scettico su questa pista. Il sergente è convinto che il responsabile dell'omicidio di Tomas sia un membro della famiglia.

Catalina prova a prendere tempo con i pagamenti che deve a Tadeo, il fornitore di foraggio, e gli offre un oggetto prezioso come pegno; lui opta per la scacchiera, un dono della marchesa che Catalina la cede con amarezza. Alonso e Cruz ordinano a Manuel di smetterla con il volo, una passione pericolosa, aggiungendo che per il momento partecipare a gare e esposizioni è fuori discussione, dato che il sergente Funes sospetta fortemente su di lui. Teresa difende Pia, quando quest'ultima è vittima delle malelingue delle domestiche. Simona chiede a Lope di scrivere a suo figlio Antonio una lettera d'auguri per la gravidanza della nuora. Jana pensa che Curro sia suo fratello Marcos e che Eugenia non sia sua madre; e fa inoltre una scoperta: qualcuno ha fatto sparire la fede di Tomas.

Dove vedere La promessa in tv e in streaming (dal 12 al 16 giugno 2023)

Gli episodi della soap opera "La promessa" vanno in onda da lunedì 12 a venerdì 16 giugno alle 14.45 su Canale 5. Tutte le puntate sono visibili anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.