Scopriamo quali sono i momenti salienti della soap opera spagnola "La promessa", in onda con i nuovi episodi su Canale 5 da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto 2023 (lunedì 14 e martedì 15 la soap non va in onda). Jana comincia a pensare che il barone abbia molto da dire sulla misteriosa morte di sua madre. Per qualcuno la presenza di Eugenia inizia a essere troppo ingombrante.

La promessa, le anticipazioni dal 16 al 18 agosto 2023

Eugenia ha scambiato Jana per Dolores e riferisce a Cruz di aver finalmente guadagnato il perdono. Cruz comincia sempre più a temere che Eugenia possa diffondere tutti i segreti del passato e decide dunque di contattare il padre per far rispedire Eugenia in sanatorio. Il barone continua a rivolgere attenzioni a Teresa, pretendendo che sia soltanto lei a servirlo. Una situazione che turba Pia, che decide di mandare invece Maria dal barone. Seccata, Teresa si sfoga con Padre Camilo. Quest'ultimo ha poi un confronto con Petra, che le conferma gli atteggiamenti del barone nei riguardi di Teresa. Manuel riferisce ai familiari che ha deciso di sposare Jimena.

Nel frattempo Leonor vive uno stato di forte depressione, al punto di tentare il suicidio. Quando è sul punto di compiere il gesto estremo, interviene provvidenziale Curro; lo stato della giovane reca grande preoccupazione ad Alonso. Jana continua a indagare sulla misteriosa morte della madre e sospetta del barone, anche a causa dell’anello con il sigillo de La Promessa, che ben ricorda. Lope è intento a proteggere un ricercato di nome Miguel; quest'ultimo viene poi successivamente scovato, in compagnia di Salvador, da Maria.

Leonor scrive a Martina i suoi patimenti amorosi, causati da Mauro. Dopo una chiacchierata con Curro, basata sui ricordi, Eugenia comunica a Maria alcuni dettagli su come ha avuto Curro. Mentre Simona e Lope dibattono sulla scelta del dolce per le nozze, Jimena regala a Manuel una macchina fotografica. Teresa comunica al barone la volontà di Pia e Romulo di ostacolare i loro incontri. Il barone ha così un confronto con Romulo, dal quale, però, non ottiene le risposte che cercava. Miguel fugge in piena notte dalla tenuta e solo dopo Salvador informa Maria di questo episodio. Quando quest'ultima, il giorno dopo, entra nella camera di Eugenia, non trova nessuno. Scatta in automatico la preoccupazione: che fine ha fatto la donna?

Dove vedere La promessa in tv e in streaming (dal 16 al 18)

I nuovi episodi della soap opera spagnola "La promessa" vanno in onda da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto 2023 dalle 14.45 su Canale 5. Le puntate sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.