Nelle nuove puntate de "La promessa", soap opera spagnola di Canale 5, in onda da lunedì 17 a venerdì 21 luglio 2023, Romulo scopre la relazione tra Mauro e Leonor; Cruz vuole combinare le nozze tra Manuel e Jimena; nella tenuta arriva Don Camillo che, malato, riceve le cure di Petra.

La promessa, le anticipazioni dal 17 al 21 luglio 2023

Romulo capisce che Mauro e Leonor hanno una relazione e rimprovera il ragazzo, dicendogli che continuando su questa strada rischia il licenziamento. Pia e Simona provano a convincere Raimundo a lavorare in cucina, mentre Lope è in procinto di trasferirsi altrove. Quando sparisce un libro dalla biblioteca, Curro si propone si trovarlo, per fare bella figura con zia Cruz: ad aiutarlo sarà Jana. Don Alonso vorrebbe accettare denaro dal suocero, ma non tutti credono che sia una scelta saggia.

Romulo suggerisce a Don Alonso di organizzare una cena con il duca di Belmonte e suo figlio: alla luce della scoperta della relazione tra Leonor e Mauro, il maggiordomo crede che sia una scelta saggia quella di affrettare le nozze tra la ragazza e il figlio del duca. Cruz è molto infastidita dal prestito chiesto dal marito al barone. Pia e Romulo chiedono ai marchesi di poter introdurre altro personale in cucina. Nel frattempo a La Promessa arriva Padre Camillo, vittima ben presto di un trauma cranico.

Petra si prende cura dell'uomo di Chiesa. La donna ha nel frattempo scoperto il segreto di Lope, sostituito al momento dal suo amico Salvador: la new entry ha l'approvazione di Romulo e viene notato fin dal principio da Maria Fernandez. A La Promessa arrivano anche i duchi di Belmonte con il figlio Jean Luis. Quest'ultimo potrebbe sposare Leonor e per questo diventa a Mauro una presenza poco gradita. Nel frattempo continua l'opera di convincimento di Cruz, che vorrebbe far sposare Manuel con Jimena; il ragazzo però è innamorato di Jana, che lo rifiuta. Pia aiuta Curro e Jana nella ricerca del libro scomparso.

Petra non vuole che Don Camillo vada via dalla tenuta. Proprio quando Curro si convince che il libro svanito nel nulla sia da dichiarare perduto, Jana riesce a trovarlo e fornisce al "fratello segreto" i meriti che gli permettono di fare bella figura agli occhi di Cruz. Mentre Teresa è molto giù di morale ricordando l'amore perduto per Mauro, il barone la consola: una situazione che insospettisce Pia, convinta delle cattive intenzioni dell'uomo.

Jana e Manuel si baciano, ma l'episodio non modifica le idee della ragazza: è preferibile che camerieri e padroni non abbiano relazioni troppo intime. Petra vive con insofferenza la presenza di Lope in cucina, e con l'aiuto di Don Camillo prova a far giungere la notizia ai marchesi. Intanto Romulo lancia un ultimatum a Mauro: o rompe con Leonor oppure verrà licenziato. Anche Curro capisce che tra il domestico e la cugina ci sono simpatie. Nel frattempo il barone si scontra con Teresa e Pia, arrivando a mettere le mani addosso a quest'ultima.

Dove vedere La promessa in tv e in streaming (dal 17 al 21 luglio 2023)

Le nuove puntate della soap spagnola "La promessa" vanno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 luglio 2023 dalle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.