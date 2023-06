I nuovi episodi della soap opera spagnola "La promessa" vanno in onda su Canale 5 da lunedì 19 giugno a venerdì 23 giugno 2023. Dopo alcune modifiche del palinsesto televisivo - dovute alla scomparsa di Silvio Berlusconi - la rete riprende la regolare programmazione, recuperando alcune puntate inizialmente previste per la scorsa settimana. Facciamo un po' di ordine e scopriamo cosa accade nelle nuove trame della soap.

La promessa, le anticipazioni dal 19 al 23 giugno 2023

L'adrenalina inizia a dare benefici a Simona e, pian piano la sua salute migliora; Candela le confida che buona parte del merito è di Jana. Romulo intercetta un bacio tra Mauro e Teresa e invita l'uomo a essere più discreto. A "La Promessa" arrivano il barone don Curro con suo nipote, provocando più di uno scontento. Mentre Petra insinua pubblicamente che Pia non è malata, Jana aiuta Manuel con i suoi problemi alla gamba e confida a Lope di essere stata sedotta dal volo.

Pia accusa il barone di essere un violentatore; lui, in risposta, le giura vendetta e decide di lasciare "La Promessa". Quando Cruz chiede alla donna i motivi che hanno spinto il barone ad andare via, lei finge di non sapere nulla. Simona non riesce più a stare chiusa in stanza e torna in cucina; successivamente Petra scava nei cassetti della domestica e nota la scatola della medicina. Il sergente Funes torna alla tenuta e interroga Manuel, sul quale ha diversi sospetti. Cruz però vuole far cadere le colpe su Lola, ma Funes è molto scettico su questa pista. Il sergente è convinto che il responsabile dell'omicidio di Tomas sia un membro della famiglia.

Catalina prova a prendere tempo con i pagamenti che deve a Tadeo, il fornitore di foraggio, e gli offre un oggetto prezioso come pegno; lui opta per la scacchiera, un dono della marchesa che Catalina la cede con amarezza. Alonso e Cruz ordinano a Manuel di abbandonare il volo, una passione pericolosa, specificando che per il momento non è il caso di partecipare a gare e esposizioni, dato che il sergente Funes sospetta fortemente su di lui. Teresa difende Pia, quando quest'ultima è vittima dei pettegolezzi delle domestiche. Simona chiede a Lope di scrivere a suo figlio Antonio una lettera d'auguri per la gravidanza della nuora. Jana pensa che Curro sia suo fratello Marcos e che Eugenia non sia sua madre; e fa inoltre una scoperta: qualcuno ha fatto sparire la fede di Tomas.

I marchesi organizzano una battuta di caccia con l'intenzione di far sembrare il duca un grande cacciatore. Jana fornisce il suo aiuto a Manuel per completare l'aereo. Pia e Petra hanno una movimentata discussione basata sul mancato addio di Jana a "La Promessa". Su spinta di Tadeo, Catalina spiega al Duca le sue idee politiche e rivoluzionarie, fingendo che siano farina del sacco di Manuel, ricevendo gli apprezzamenti del Duca. Leonor continua a maltrattare Teresa: quest'ultima, però, non ci sta e le fa sapere che così non si può andare avanti.

Teresa fa sapere a Leonor di essere a conoscenza del suo rapporto con Mauro. Alonso comunica a Cruz le intenzioni del Duca: la dote di Jimena (difficile da sistemare perché vedova) soltanto se riusciranno a farla sposare con Manuel. Quest'ultimo, intanto, continua le sue scorribande in aereo e quando partecipare alla coppa de Los Pedroches fa preoccupare tutti. Catalina riceve i complimenti di Alonso per il lavoro svolto alla tenuta, mentre Maria chiede a Romulo la data d'arrivo di Curro: il maggiordomo, però, non gradisce le domande, soprattutto quando emerge la figura di Eugenia. Teresa ha una crisi mentre è in cucina, dicendo a Candela e Simona che lei e Mauro si sono lasciati.

Dove vedere La promessa in tv e in streaming (dal 19 al 23 giugno 2023)

Gli episodi della soap spagnola "La promessa" vanno in onda da lunedì 19 a venerdì 23 giugno 2023 alle 14.45 su Canale 5. Le puntate sono visibili anche (in live streaming e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity.