Leggiamo le nuove trame della soap opera spagnola "La promessa", in onda su Canale 5 da lunedì 21 a venerdì 25 agosto 2023. Manuel chiede la mano di Jimena, intenzionato a salvare la tenuta. Salvador viene arrestato per aver evitato il servizio di leva. Jana vuole vendicarsi per la morte della madre: il suo obiettivo è il barone.

La promessa, le anticipazioni dal 21 al 25 agosto 2023

Cruz decide di riportare, in segreto e di sua iniziativa, Eugenia al sanatorio. Curro ci rimane malissimo e Jana prova a consolarlo, anche quando il barone si dice contrariato dall'atteggiamento del ragazzo. Mentre Leonor sta poco bene, Cruz chiede a Curro come ha trovato la ragazza e la porta in visita dal dottor Ayala. Tornato alla tenuta, MIguel consiglia a Lope e Salvador di andare via.

In presenza dei duchi e los Infantes, Manuel chiede ufficialmente la mano di Jimena, con tanto di anello di fidanzamento. Pia cerca da Jana rassicurazioni sullo stato di salute di Romulo, pestato violentemente: qualcuno sospetta che sia stato il barone a tendergli una trappola. Martina, nipote di Alonso, arriva alla tenuta per aiutare Leonor, caduta in depressione a causa di Mauro. Intanto Jana confida a Maria che l'anello del barone è lo stesso che portava l'assassino che uccise sua madre: la ragazza vuole vederci chiaro e giura vendetta.

Candela intercetta alcuni documenti che spingono Salvador a una confessione: grazie a Miguel e Lope ha ottenuto documenti in grado di evitare il servizio di leva, che lo avrebbe spedito in Marocco. Petra comunica a Camilo che il matrimonio tra Manuel e Jimena è stato organizzato solo per salvare La Promessa. Curro confida a Martina di aver salvato Leonor da un possibile suicidio.

La Guardia Civile arresta Salvador per interrogarlo e Lope spiega a Maria il motivo per cui è stato portato via dalla tenuta. Qualcuno sta intanto facendo recapitare dei biglietti minacciosi al barone. Quest'ultimo crede che il colpevole sia Romulo, ma in realtà sono opera di Jana, che successivamente ruba anche una pistola posta sul comò del salotto. Manuel ha un confronto con Camilo, che conferma i motivi delle sue nozze con Jimena.

Jana confessa il suo amore a Manuel confermando, però, ancora una volta che non sono destinati a stare insieme. Romulo riesce a far ritirare le accuse contro di lui, ma in cambio dovrà partire immediatamente per il fronte. Martina consiglia a Leonor di allontanarsi dalla tenuta e dimenticare Mauro per sempre: i marchesi, però, non vogliono nemmeno prendere i considerazione questa possibilità. Il barone vorrebbe convincere Manuel a non sposarsi più, ma lui sembra ormai aver già deciso il contrario. Camilo incontra il duca de Los Infantes e gli rivela che il matrimonio tra Manuel e Jimena è stato architettato da Cruz per salvare la tenuta.

Dove vedere La promessa in tv e in streaming (dal 21 al 25 agosto)

I nuovi episodi della soap opera spagnola "La promessa" vanno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 agosto 2023 dalle 14.45 su Canale 5. Le puntate sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.