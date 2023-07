Leggiamo le nuove trame della soap spagnola "La promessa", in onda su Canale 5 da lunedì 24 a venerdì 28 luglio 2023. Mentre Petra pensa di rivelare ai marchesi tutta la verità su Lope, Manuel decide di chiedere la mano di Jimena, senza per questo mettere in discussione il suo amore per Jana.

La promessa, le anticipazioni dal 24 al 28 luglio 2023

Alonso porge i suoi ringraziamenti a Romulo: i suoi consigli e la sua volontà di aiutare La Promessa sono parsi sinceri e sentiti. Petra ha un dialogo con Pia dove le illustra tutta la verità su Lope, suggerendo inoltre di parlarne anche con i marchesi. Lope e la crisi lavorativa sono al centro anche di una confidenza che Candela fa a Simona. Teresa si trova tanto a suo agio con il barone, da confessargli la storia di un sui importante amore non corrisposto. Mentre Jana continua senza troppe fortune a instaurare un dialogo con Curro; per far rimanere quest'ultimo alla tenuta, Leonor propone a Cruz di ospitare Eugenia. Intanto Jana e Maria seppelliscono l'ascia di guerra e tornano a parlarsi.

Pia rivela a Romulo la confessione di Petra, intenzionata a parlare di Lope a Cruz, e gli suggerisce di parlarne con Simona. Manuel rifiuta un invito a pranzo di Jimena, che va riferirlo prontamente a Cruz, mentre Petra informa i marchesi sulla permanenza di Padre Camilo a La Promessa; una notizia che getta Alonso nello sconforto. Intanto Salvador progetta un metodo per evitare di essere convocato al fronte per il servizio militare obbligatorio.

Jana rifiuta la proposta di Manuel di accompagnarlo in volo. Successivamente, nel corso di una cena Manuel chiede a Jimena di sposarlo. La risposta è immediata e positiva. Jana non è indifferente all'accaduto ma, pur soffrendo, crede che sia giusto così. Mauro, intanto, rifiuta le avanche di Leonor, ma lei non demorde; poco dopo lui le rivela che Romulo li ha visti baciarsi, obbligandolo a troncare la relazione. Mauro e Leonor decidono di così di trascorrere insieme un'ultima notte d'amore

Cruz ospita Eugenia alla tenuta: una notizia accolta molto bene dai domestici. Manuel trova finalmente il modo per parlare con Jana a cuore aperto, confessandole che la sua decisione di sposare Jimena è dovuta esclusivamente ai doveri familiari e, baciandola, conferma l'amore che nutre nei suoi confronti.

Padre Camilo continua a manipolare Petra, invitandola a consumare le pietanze dai marchesi. Candela è invece insofferente per la presenza in cucina di Lope e si sfoga con Pia. Simona e Lope, per finire, donano a Catalina una torta, riconoscenti per l'aiuto dato a Catalina.

Dove vedere La promessa in tv e in streaming (dal 24 al 28 luglio 2023)

Le nuove puntate della soap spagnola "La promessa" vanno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 luglio 2023 dalle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand.