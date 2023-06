I nuovi appuntamenti con "La promessa", novita estiva di Canale 5, vanno in onda da lunedì 26 a venerdì 30 giugno 2023. La programmazione recupera il la messa in onda quotidiana - weekend escluso - dopo i recenti slittamenti del palinsesto. Manuel è in procinto di partecipare a una gara di volo, mentre Jana comincia ad avere dei dubbi su quella che potrebbe essere la loro relazione.

La promessa, le anticipazioni dal 26 al 30 giugno 2023

Catalina prova a prendere tempo con i pagamenti che deve a Tadeo, il fornitore di foraggio, e gli offre un oggetto prezioso come pegno; lui opta per la scacchiera, un dono della marchesa che Catalina la cede con amarezza. Alonso e Cruz ordinano a Manuel di abbandonare il volo, una passione pericolosa, specificando che per il momento non è il caso di partecipare a gare e esposizioni, dato che il sergente Funes sospetta fortemente su di lui. Teresa difende Pia, quando quest'ultima è vittima dei pettegolezzi delle domestiche. Simona chiede a Lope di scrivere a suo figlio Antonio una lettera d'auguri per la gravidanza della nuora. Jana pensa che Curro sia suo fratello Marcos e che Eugenia non sia sua madre; e fa inoltre una scoperta: qualcuno ha fatto sparire la fede di Tomas.

I marchesi organizzano una battuta di caccia con l'intenzione di far sembrare il duca un grande cacciatore. Jana fornisce il suo aiuto a Manuel per completare l'aereo. Pia e Petra hanno una movimentata discussione basata sul mancato addio di Jana a "La Promessa". Su spinta di Tadeo, Catalina spiega al Duca le sue idee politiche e rivoluzionarie, fingendo che siano farina del sacco di Manuel, ricevendo gli apprezzamenti del Duca. Leonor continua a maltrattare Teresa: quest'ultima, però, non ci sta e le fa sapere che così non si può andare avanti.

Teresa fa sapere a Leonor di essere a conoscenza del suo rapporto con Mauro. Alonso comunica a Cruz le intenzioni del Duca: la dote di Jimena (difficile da sistemare perché vedova) soltanto se riusciranno a farla sposare con Manuel. Quest'ultimo, intanto, continua le sue scorribande in aereo e quando partecipare alla coppa de Los Pedroches fa preoccupare tutti. Catalina riceve i complimenti di Alonso per il lavoro svolto alla tenuta, mentre Maria chiede a Romulo la data d'arrivo di Curro: il maggiordomo, però, non gradisce le domande, soprattutto quando emerge la figura di Eugenia. Teresa ha una crisi mentre è in cucina, dicendo a Candela e Simona che lei e Mauro si sono lasciati.

Quando Petra comunica a Cruz che Manuel ha deciso di partecipare alla gara, Cruz, convinda della notizia infondata, la punisce; anche se poi Manuel riceve prima un rimbrotto dalla madre, poi il padre gli fa sapere che dovrà sposare Jimena, un modo per salvare "La Promessa": Manuel, però, risponde con un secco "no" e trova la consolazione da parte di Jana. Mauro confessa a Lope di avere le idee poco chiare circa i suoi sentimenti per Teresa. Romulo si scusa con Maria per la sfuriata, ma aggiunge che dovrà comunque cambiare atteggiamento se vuole evitare il licenziamento. Cruz viene a sapere che il duca di Aguinaga ha messo in giro la voce dell'imminente fallimento dei Lujan.

Jana riceve ostilità da Curro, e quando riceve l’invito di Manuel di fare un giro in aereo, lei rifiuta, pensando che Maria abbia ragione: i rapporti cameriera-padrone non portano a nulla di buono. Dal canto suo il ragazzo dona a Catalina il premio della Coppa de Los Pedroches, con la speranza che il denaro possa servire a salvare il palazzo. Mentre Leonor e Mauro manifestano il desiderio di stare insieme, Teresa e Candela stanno vicino a Pia, dato che sta vivendo un duro momento.

Dove vedere La promessa in tv e in streaming (dal 26 al 30 giugno 2023)

Gli episodi della soap spagnola "La promessa" vanno in onda da lunedì 26 a venerdì 30 giugno 2023 alle 14.45 su Canale 5. Le puntate sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.