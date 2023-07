Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con la soap ambientata nella Spagna del 1913. Le nuove puntate de "La promessa" vanno in onda su Canale 5 da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto 2023. Qualcuno vorrebbe uccidere Eugenia, che pian piano sembra però stare meglio. Maria e Salvador ufficializzano il fidanzamento, mentre per Teresa si prospettano nuove mansioni all'interno dell'abitazione.

La promessa, le anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto 2023

Cruz cerca qualcuno che si prenda cura di sua sorella Eugenia: la scelta della marchesa cade su Maria. Quest'ultima è titubante quando Jana le suggerisce di ridurre le medicine. Il barone continua a girare attorno a Teresa, ma quest'ultima non dà molto peso alle parole di Pia e Mauro, che la mettono in guardia. Manuel dice a Romulo che ancora non se la sente fi formalizzare il suo fidanzamento con Jimena in presenza dei baroni. Il rapporto tra Lope e Simona fa soffrire Candela. Leonor utilizza Juan per far ingelosire Mauro.

Jana viene a sapere da Catalina e Manuel che in passato Eugenia ha faticato ad avere figli. Nel frattempo Maria comunica che Eugenia dà segni di coscienza. Petra induce Candela a credere che Simona e Lope stiano tramando alle sue spalle: per vendicarsi, la donna prova ad avvelenare Eugenia, ma Lope interviene in tempo e scampa il pericolo. Padre Camilo viene a sapere della crisi economica de La Promessa. Catalina propone un accordo a Tadeo: vendere la loro marmellata di mirtilli. L'uomo accetta volentieri.

Romulo comincia a credere di aver già conosciuto Jana in passato. Simona rivela che Candela ha provato ad uccidere Eugenia, aggiungendo mandorle nel suo cibo. Maria, intanto, diminuisce di giorno in giorno a diminuire la dose di farmaci di Eugenia, che sembra in via di guarigione. Salvador aiuta Maria nelle faccende domestiche: un'opportunità per trascorrere del tempo insieme e avere maggiore intimità. Intanto padre Camilo nutre interesse e curiosità su Manuel e raccoglie informazioni su di lui.

Mentre Maria e Salvador sono sempre più complici, Curro cerca attenzioni e affetto da Eugenia. Pia si sfoga con il barone per le violenze subite. Leonor accusa Mauro, sostenendo che è venuto a conoscenza di segreti sulla sua vita da parte di Teresa. Mauro nega e invita Leonor a chiedere direttamente a Teresa per ottenere tutta la verità. Teresa, a sua volta, dice a Leonor che, nonostante frequentasse entrambi, continuava segretamente la relazione con Mauro.

Eugenia ha una reazione nervosa quando vede Jana. Quando Cruz chiede cosa sia accaduto, Maria le dice che la visione di una vecchia foto ha scosso Eugenia. Mauro confessa a Leonor di averla tradita con Teresa. Quest'ultima è argomento di discussione di Pia e Romulo, che sono preoccupati per lei. Maria e Salvador ufficializzano il loro fidanzamento. Il barone convince Cruz ad affiancare una domestica a Maria: la prescelta è Teresa.

Dove vedere La promessa in tv e in streaming (dal 31 luglio al 4 agosto)

Le nuove puntate della soap spagnola "La promessa" vanno in onda da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto 2023 dalle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.