Nei nuovi episodi della soap opera spagnola "La promessa", in onda su Canale 5 da lunedì 5 giugno a venerdì 9 giugno 2023, continuano le indagini inerenti all'omicidio di Tomas, Il Sergente Funes ordina di perquisire il Palazzo e Manuel diventa il primo sospettato. Nel frattempo arriva Teresa, la misteriosa fidanzata di Mauro.

La promessa, le anticipazioni dal 5 al 9 giugno 2023

Continuano incessanti le indagini relative alla morte di Tomas: il Sergente Funes capisce che è stato ucciso lontano dal luogo del ritrovamento del suo corpo e dà indicazioni di perquisire il Palazzo. Durante un momento di relax, dovuto alla notizia della permanenza di Simona al Palazzo, convinta da Catalina, Jana viene a sapere della perquisizione e si fionda in camera sua. Nel muovere il proprio letto, con l'intento di impossessarsi della fede di Tomas, n camera sua e muovendo il letto, cade l’arma del delitto, un fermacarte: a piazzarlo lì è stata Petra, che vorrebbe incastrare Jana. Quando il Sergente nota che qualcosa non va si insospettisce e subisce un aggressione da Jana, che riesce però a nascondere il fermacarte.

Funes comunica a Cruz e Manuel che la perquisizione ha avuto esito negativo. Leonor e Mauro continuano a vivere un amore ossessivo e tormentato. La servitù scopre che Mauro ha da tempo una relazione con la cameriera Teresa. Petra continua a trattare in malo modo Jana e rivela a Cruz di aver trovato il tagliacarte. Pia chiede così a Cruz di stemperare gli atteggiamenti nocivi di Petra, reclamando inoltre un aiutante in cucina per Simona e Candela. Stremata, Simona sviene, prontamente soccorsa da Romulo.

Per assumere il controllo de La promessa, Cruz vorrebbe che Manuel e Jimena si sposassero. Intanto Petra dice a Pia di sapere che è incinta: sottolinea così che sarà lei a prendere il suo posto come governante. Funes comunica ai marchesi che il principale sospettato per la morte di Tomas è Manuel, accusato di voler impossessarsi dell'eredità del Signorino. L'interrogatorio rivela che, effettivamente, Manuel ha trascorso con Tomas l'ultima sera prima dell'omicidio, ma non vuole andare oltre e rendere pubblici i dettagli sull'incontro. Manuel viene così dichiarato in arresto.

L'arrivo di Teresa, la misteriosa fidanzata di Mauro, genera alcuni pettegolezzi, Mauro la mette in guardia, dicendole di non fidarsi della servitù. I domestici, intanto, leggono la lettera del figlio di Simona: si scopre che quest'ultima - negli ultimi tempi segnata da un cattivo stato di salute - diventerà presto nonna. Nel frattempo Funes ha un confronto con Jana e le dice che chi ha provato a incastrarla gira ancora nel Palazzo, a pochi passi da lei.

Dove vedere La promessa in tv e in streaming (dal 5 al 9 giugno 2023)

Le nuove puntate della soap "La promessa" vanno in onda da lunedì 5 a venerdì 9 giugno alle 14.45 su Canale 5. Gli episodi della soap sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.