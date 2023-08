Leggiamo le trame della soap opera spagnola "La promessa", in onda con i nuovi episodi su Canale 5 da lunedì 7 a venerdì 11 agosto 2023. Jana è determinata a sapere la verità sulla scomparsa di Dolores; Manuel comunica alla madre che sposerà Jimena soltanto per doveri di eredità; Pia vuole placare l'interesse del barone nei confronti di Teresa.

La promessa, le anticipazioni dal 7 all'11 agosto 2023

Teresa e Maria si occupano di Eugenia, mentre Jana - in collaborazione con la stessa Maria - sta diminuendo pian piano le dosi dei farmaci della donna, che sembra visibilmente più lucida. Petra vede Maria e Salvador in atteggiamenti intimi e corre a riferirlo a Romulo. Quando quest'ultimo interroga la coppia, loro accusano Petra di essere una bugiarda. Maria ha poi un duro scontro con Petra e la invita a lasciarla in pace e guardare in casa propria. Pia è turbata dal rapporto tra Teresa e il barone e lo riferisce a Leonor. Quest'ultima va a parlare con Mauro e gli chiede se ha avuto rapporti con Teresa. Dopo aver minimizzato la vicenda, l'uomo confessa di essere sposato con Teresa.

In accordo con Manuel, dopo la morte di sua nonna, Jimena decide di tornare a casa nel fine settimana per consolare sua madre: una scelta che però non trova il favore di Cruz. Salvador e Jana credono che padre Camilo abbia qualcosa da nascondere. Il dottor Guijarro comincia a capire che qualcuno sta riducendo il numero di gocce somministrate a Eugenia: per nascondergli la verità, Maria assume una gran quantità di medicina, e crolla sul letto.

Alonso spiega a Manuel che il suo matrimonio con Jimena è l'ultima spiaggia per far sopravvivere la Promessa. Manuel capisce la situazione e ne parla anche con Cruz. In un momento concitato Teresa riferisce a Mauro che è in procinto di accettare un altro lavoro; lui ne parla con Pia. Quest'ultima crede che dietro le parole di Teresa ci sia la mano del barone, e va da lui a rinfacciarglielo. Curro invita padre Camilo ad aiutare Leonor. Quando l'uomo di fede accetta, lei gli confessa - non facendo alcun nome - di amare, non corrisposta, un uomo sposato.

Eugenia ha uno scatto d'ira in pubblico e Cruz pensa che sarebbe il caso di rimandarla in sanatorio. Pia promette al barone che non gli permetterà di approfittarsi ancora di Teresa. Camilo riceve un messaggio in cui gli viene detto di scoprire perché Jimena voglia lasciare la tenuta. Maria chiede a Salvador spiegazioni sul suo comportamento insolito e lui le dice di avere problemi gravi, ma non vuole rivelarli.

Eugenia scambia Jana per Dolores, madre della ragazza, scomparsa anni prima, e le chiede perdono per averle portato via suo figlio neonato. Jana confida a Maria di voler sapere dal barone la verità su Dolores e sul perché anni prima Marcos è stato affidato a Eugenia. Manuel confessa alla madre di aver accettato di sposare Jimena soltanto per rispettare i doveri di erede. Dopo un dialogo avuto con Pia, Romulo interviene per frenare gli atteggiamenti inopportuni del barone nei confronti di Teresa. Jana continua a essere sospettosa nei riguardi di Camilo.

Dove vedere La promessa in tv e in streaming (dal 7 all'11 agosto)

Le nuove puntate della soap opera spagnola "La promessa" vanno in onda da lunedì 7 a venerdì 11 agosto 2023 dalle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.