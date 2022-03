La Pupa e il Secchione Show 2022, il cast completo: nomi, schede e foto dei concorrenti

La Pupa e il Secchione è tornato con una nuova edizione in onda in prima serata su Italia 1 a partire da martedì 15 marzo per otto puntate. Per la prima volta è Barbara d’Urso al timone dello show che vede contrapposte da un lato le pupe, donne seducenti e prorompenti, tutte fitness, gossip e selfie, e dall’altro i secchioni, dediti allo studio e poco abituati alla vita mondana e alla socializzazione.

Ma chi sono le protagoniste e i protagonisti de La Pupa e il Secchione Show 2022? Di seguito tutte le informazioni.

La Pupa e il Secchione 2022, chi sono le pupe?

Asia Valente

Modella, influencer e fashion blogger. 25 anni, di Benevento

Da sempre appassionata di moda e bellezza, dopo il diploma si trasferisce a Milano per realizzare il sogno di diventare prima modella e, poi, showgirl. Altra sua grande passione, ereditata dal padre, personal trainer, è lo sport. In questi anni, ha posato per Playboy, ha partecipato a “Saranno Isolani”, a “Ciao Darwin” a “Le Iene” e a “Grande Fratello VIP”.

Emy Buono

Cubista, 23 anni, di Napoli

Emy, all’anagrafe Emilia, è una napoletana doc, molto esuberante e consapevole di non passare affatto inosservata. Ha smesso di studiare dopo la terza media. Lavora come cubista, ma il suo sogno è quello di diventare famosa. È single.

Flavia Vento

Ex modella, showgirl e attrice, 44 anni, di Roma

Inizia la sua carriera nella moda e, dopo aver girato alcuni spot televisivi, diventa famosa come “valletta sotto il tavolo” nella trasmissione Libero, condotta da Teo Mammucari. Successivamente, partecipa a numerosi programmi, tra cui La Fattoria, L’Isola dei Famosi e Grande Fratello VIP, dove resta per sole 24 ore, ritirandosi spontaneamente. Nel frattempo, appare in qualità di ospite e opinionista in trasmissioni come Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Quelli che il Calcio. Si definisce una “pupa spirituale, tra yoga e meditazione”.

Laura Comaschi

Ragazza immagine, 24 anni, di Pavia

Esuberante e amante di tutto quello che è fuori dal comune, Laura si definisce “fotonica”. Le piace molto il suo lavoro da ragazza immagine, meno quello nell’azienda di famiglia. Ha studiato ragioneria, ma non si sente troppo portata per la vita da ufficio. Le piace divertirsi e conoscere persone nuove. È single.

Maria Laura De Vitis

Influencer, 23 anni, di Reggio Emilia (vive a Milano)

Maria Laura si sente “pupa” al 100%. Per lei “pupa” si nasce, non lo si diventa, ed esserlo è uno stile di vita. Ha iniziato a muovere i primi passi da giovanissima nel mondo della moda e dei concorsi di bellezza, e ha partecipato ad alcuni programmi tv, ma è finita sotto ai riflettori per la sua storia con Paolo Brosio.

Mila Suarez

Modella e fashion blogger, 34 anni, di Casablanca (vive a Milano)

Modella e fashion blogger nata a Casablanca, durante l’adolescenza vive tra Italia, Spagna e Marocco. Si trasferisce a diciotto anni a Parma e poi a Milano. In tv partecipa prima come tronista a Uomini e Donne e poi come tentatrice a Temptation Island. È stata concorrente di Grande Fratello Vip.

Nicole Di Mario

Modella, 25 anni, di Roma

Positiva, esuberante e divertente, Nicole ama il rosa, i brillantini e tutto ciò che luccica. Diplomatasi “a fatica”, oggi lavora come modella e indossatrice. Nella vita ha provato mille cose (cassiera, segretaria, ha lavorato per un’agenzia che organizza eventi, ecc.), ma nulla la soddisfa come stare sotto i riflettori. Ama i complimenti e le piace stare al centro dell’attenzione. È single.

Paola Caruso

Showgirl e opinionista, 37 anni, di Catanzaro

Debutta in tv nel 2007 come corteggiatrice a “Uomini e Donne”, dove torna poi come tronista. È stata la “Bonas” di “Avanti un altro!” e, negli anni, ha partecipato a numerosi reality, sia in Italia che in Spagna, ed è stata opinionista anche in diversi programmi, tra cui Pomeriggio Cinque. Molto seguita sui social, ha la passione per le scarpe.

Vera Miales

Modella e influencer, 37 anni, vive a San Benedetto del Tronto

Modella e influencer di origine moldave, si è trasferita in Italia nel 2004 insieme alla madre. Ha studiato per diventare estetista e ha lavorato in un salone di bellezza, diventandone socia. È diventata protagonista dei rotocalchi e del gossip italiano grazie alla sua relazione con il giornalista sportivo Amedeo Goria.

