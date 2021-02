La pupa e il secchione e viceversa, anticipazioni puntata: entra in scena ‘Il Forziere’

Giovedì 11 febbraio in prima serata su Italia 1, quarto appuntamento con “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, il programma cult prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Andrea Pucci. Al suo fianco, come madrina, la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. Tra gli ospiti: Francesca Barra, Vladimir Luxuria, Mark The Hammer e Diego dalla Palma.

La pupa e il secchione e viceversa, anticipazioni puntata: arriva ‘Il Forziere’

Dopo la fine della scorsa puntata, in Villa sono nati diversi dissapori. Ancora una volta, al centro delle critiche è Marini, reo non solo di aver diviso con il Ripensamento la coppia di gioco e di fatto composta da Stephanie e Guidi, ma anche di aver mandato al Bagno di Cultura la coppia di Viceversa formata da Hafdaoui e Matteo, poi eliminata. Il gruppo, però, sembra avere dei dubbi anche sulla nuova secchiona, Paolella, appena entrata in gioco con il pupo Manuel e considerata da molti troppo invadente. A portare ulteriormente scompiglio, in questa nuova puntata, ci penserà il “Forziere” che darà la possibilità, a chi lo vorrà, di provare a cambiare il proprio compagno di gioco. All’interno del baule, infatti, ci sono due cuori: uno rosso, che permette di cambiare partner (e prendere i suoi punti in classifica), e uno nero, che fa invece perdere due punti alla coppia del concorrente che lo pescherà. Nel corso della puntata, Andre Pucci proporrà a tutti i concorrenti, singolarmente, l’utilizzo del “Forziere”. Chi vorrà rischiare di trovare il cuore rosso per cambiare compagno?

La pupa e il secchione e viceversa, anticipazioni puntata: le prove e l’interrogatorio

Continua, intanto, la storia d’amore tra la pupa Stephanie e il secchione Guidi, così come il corteggiamento, questa volta con una serenata, da parte del secchione De Santis nei confronti della secchiona Orazi. La Orazi sarà protagonista anche di una “lezione di pupaggine” da parte di Miryea che farà scoprire alle due ragazze di essere molto più simili e vicine di quanto pensino.

I concorrenti saranno alle prese con diverse prove. Con “Nei tuoi panni”, i componenti di ciascuna coppia dovranno scambiarsi i vestiti nel minor tempo possibile. I ragazzi andranno poi in esterna a Mompeo, un piccolo centro in provincia di Rieti, e qui, con la madrina e poi giudice Vladimir Luxuria, affronteranno la “Prova Comizio”, che li vedrà alle prese con l’ideazione di un partito politico e la preparazione di un vero e proprio comizio elettorale. Immancabile il temutissimo interrogatorio, diventato un cult di questa edizione: il Professor Diego Verdegiglio sarà costretto a ripetere “orrore” di fronte agli strafalcioni di pupe e pupi, che la scorsa settimana, ad esempio, sono stati spiazzati dalla richiesta di disegnare un “ovino” (c’è chi ha disegnato un uovo piccolo, chi ha pensato all’uva, chi all’uovo di Pasqua, chi agli asini, ndr). Spazio poi a una prova musicale con lo YouTuber e musicista polistrumentista, da milioni di visualizzazioni, Mark The Hammer che vedrà i ragazzi impegnati a creare e interpretare un testo musicale su base reggaeton. A giudicare le loro performance e la loro immagine ci sarà anche Diego dalla Palma. E poi la prova di riconoscimento “Coccole” e il “Syntony Test”, che avrà come tema il motto di Steve Jobs, “Stay hungry, stay foolish”, ovvero “Siate affamati, siate folli”. Infine, il “Bagno di Cultura”, con ospiti Francesca Barra e Vladimir Luxuria. Quale coppia dovrà abbandonare il gioco questa settimana?