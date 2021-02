Tempo di semifinale per “La Pupa e il Secchione e Viceversa”. Giovedì 18 febbraio andrà in onda in prima serata su Italia 1 il quinto e penultimo appuntamento del programma cult prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Andrea Pucci. Al suo fianco, come madrina, la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. Tra gli ospiti della puntata: Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Giorgio Mastrota, Francesca Brambilla, Ambra Lombardo e Aurora Staltieri.

La pupa e il secchione e viceversa, anticipazioni puntata: una coppia dovrà abbandonare la Villa

Cinque le coppie ancora in gara in una semifinale ricca di colpi di scena. A fine serata una coppia dovrà abbandonare la Villa e rinunciare al sogno della vittoria e all’opportunità di aggiudicarsi i 20.000 euro del montepremi. A contendersi i quattro posti in finale sono rimasti: Stephanie e Guidi, già coppia di fatto, tra baci e coccole, tornati a giocare insieme grazie al Forziere nella scorsa puntata; Miryea e Marini, anche loro di nuovo in coppia, provano a fondere il mondo “pupesco” di lei con le nozioni di lui; Linda e Pisano, insieme sin dall’inizio, sempre molto affiatati e complici nelle prove; i Viceversa Orazi e Gianluca e Paolella e Manuel (entrati in gioco nella terza puntata).

Proprio nei confronti dell’ultima arrivata, Paolella, il gruppo sembra essere abbastanza critico e lei stessa si sente spesso sotto attacco a causa dei suoi comportamenti. Al contrario, il suo pupo, Manuel, sembra riscuotere molte simpatie. Ancora tensione nella coppia formata da Gianluca e Orazi, a causa della timidezza di Orazi e del desiderio di lui di vederla lasciarsi andare di più nelle prove. I due avranno un’altra accesa litigata, ma per la Orazi, che ha dovuto salutare nella scorsa puntata il secchione De Santis che aveva iniziato a corteggiarla, ci sarà una sorpresa molto emozionante.

La pupa e il secchione e viceversa, anticipazioni puntata: le prove

La semifinale si aprirà con una gara di barzellette: in premio, per le due più divertenti, l’ingresso in una SPA. Ma le prove di cultura generale sono dietro l’angolo. Nella villa arriverà la Supplente, Ambra Lombardo, la professoressa di lettere, ex concorrente di Grande Fratello 16, che interrogherà pupe e pupi. Ci sarà poi la “Prova Hell Dance”, durante la quale i ragazzi, con una coreografia, dovranno tirare fuori la loro parte femminile, la “vamp” che è in loro, e le ragazze quella maschile, il loro essere “macho”. A guidarli e giudicare le loro performance ci sarà l’attrice e ballerina Aurora Staltieri. E poi, la “Prova Televendita” - con il gradito ritorno di Giorgio Mastrota e con Francesca Brambilla, “Bona Sorte” di Avanti un altro! -, che vedrà i ragazzi alle prese con l’ideazione e la messa in scena di una televendita con oggetto “La crema dell’amore”. Al grido di “orrore”, per i numerosi strafalcioni di pupe e pupi, torna anche la prova cult di questa edizione, l’interrogatorio del Professor Diego Verdegiglio.

Ci saranno poi la prova di riconoscimento, basata sull’olfatto, e il “Syntony Test”, che avrà come argomento una citazione di Audrey Hepburn: “Credo fermamente che tutto cominci dalla gentilezza. Come sarebbe diverso il mondo se tutti la mettessero al primo posto”. Infine, il “Bagno di Cultura”, con ospiti Francesca Barra e Cristiano Malgioglio.