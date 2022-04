La Pupa e il Secchione, anticipazioni: provvedimento disciplinare per Paola Caruso e Mila Suarez, Malena ospite

Questa sera, martedì 12 aprile, su Italia 1, un nuovo appuntamento con La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara D'Urso e prodotto da Endemol Shine Italy.

In questa puntata Malena sarà ospite come Pupa per una sera. Il suo ruolo risulterà determinante nella classifica finale perché assegnerà un bonus a una coppia dopo una prova sexy, ispirata alla scena di un celebre film. Il suo voto si unirà a quello dei tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Provvedimento disciplinare dopo lo scontro fra Paola Caruso e Mila Suarez

Nelle ultime ore, le due pupe Paola Caruso e Mila Suarez sono state protagoniste di un durissimo scontro per contendersi il secchione Gianmarco Onestini. La discussione, però, è andata oltre il consentito e per questo saranno presi seri provvedimenti disciplinari. In studio torna ancora una volta Flavia Vento, che dopo il ritiro chiederà ai tre giudici di poter essere riammessa in gara: riuscirà a convincerli? Uno spazio sarà dedicato alla pupa Emy Buono, che dopo aver raccontato nella villa il suo difficile passato riceverà una sorpresa inaspettata.

Immancabili, infine, le prove in cui si sfideranno le coppie, tra cui il bagno di cultura che decreterà la terza coppia eliminata dal gioco.