La Pupa e il Secchione, anticipazioni: le scuse di Paola Caruso, ospiti Luca Onestini e Alessia Macari

Questa sera, martedì 19 aprile, su Italia 1, un nuovo appuntamento con La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara D'Urso e prodotto da Endemol Shine Italy.

In questa puntata Luca Onestini farà una sorpresa al fratello Gianmarco, Paola Caruso tornerà in studio dopo la squalifica per chiedere scusa al pubblico e Alessia Macari si cimenterà nel ruolo di Pupa per una sera.

Gli ospiti

In studio Luca Onestini sarà il protagonista di una bella sorpresa per il fratello Gianmarco, secchione in coppia con la pupa Mila Suarez. Alessia Macari, pupa per una sera, sarà determinante nella classifica finale perché assegnerà 5 punti bonus a una coppia dopo una prova 'sexy'. Il suo voto si unirà a quello dei tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Le scuse di Paola Caruso

Paola Caruso tornerà in studio per chiedere scusa al pubblico in seguito al durissimo scontro avuto la scorsa settimana con Mila, che le è costato la squalifica dal gioco. In tanti la difendono, accusando la produzione di aver preso una decisione ingiusta - soprattutto perché ha penalizzato soltanto lei, scagionando la Suarez (che pure non ci è andata leggera) -, ma stasera racconterà come sono andare le cose.

Una nuova eliminazione

Nel corso della puntata, Guenda Goria incontrerà in modo speciale il fidanzato Mirko Gancitano per festeggiare il loro primo anno d'amore. La pupa insidiosa Emy Buono riuscirà, invece, a sottrarre il secchione di un'altra coppia e quindi a farli scoppiare? Alla vigilia della semifinale, la sfida del bagno di cultura decreterà la nuova coppia eliminata da La Pupa e il Secchione Show.