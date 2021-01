La Pupa e il Secchione e viceversa 2021, prima puntata: formate le coppie; due concorrenti eliminati

La puntata di esordio della seconda stagione del programma di Italia 1 ha affiancato ad ogni partner il suo compagno di avventura, già terminata per una coppia

Otto le coppie protagoniste della seconda edizione de ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’: nella puntata di esordio del programma di Italia 1 condotto da Andrea Pucci in onda giovedì 21 gennaio, ad ogni concorrente è stato affiancato il partner con cui affronterà il percorso televisivo che metterà a confronto due mondi agli antipodi, in cui pupe e secchioni, appunto, (ma anche viceversa) saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto. In palio 20mila euro, assegnati a chi, al termine della gara, dimostrerà di aver imparato qualcosa dal proprio compagno di avventura.

La Pupa e il Secchione e viceversa 2021, prima puntata: le coppie

Iva Zanicchi, Francesca Barra e il conte Mazzoni sono stati gli ospiti della prima puntata de ‘La Pupa e il Secchione e viceversa 2021’ che ha decretato la formazione delle coppie di pupe e secchioni chiamate a vivere sotto le stesso tetto fino alla fine del loro percorso.

- Linda e Pisano

- Laura e Marini

- Miryea e Guidi

- Jessica e De Santis

- Stephanie e Bartozzi

Per i ‘viceversa’, invece, sono state le Secchione a scegliere i loro Pupi:

- Gandini e Mattia

- Orazi e Gianluca

- Hafdaoui e Matteo

Tra loro la prima coppia eliminata è stata quella formata da pupo Mattia Garufi e dalla secchiona Silvia Gandini che si è sfidata in finale al bagno di cultura contro l’altra coppia formata dalla pupa Laura Antonelli e dal secchione Luca Marini. Primi in classifica, invece, sono stati Miryea e Guidi che hanno deciso di mandare al sintony test Linda e Pisano e Mattia e Gandini, questi ultimi usciti sconfitti dalla prova.