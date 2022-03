La Pupa e il Secchione, anticipazioni puntata: Lulù Selassiè diventa Pupa, Gianmarco Onestini nuovo secchione

Martedì 22 marzo 2022, in prima serata su Italia 1, torna il secondo appuntamento con La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara d’Urso e prodotto da Endemol Shine Italy. I primi sette giorni di permanenza nella Villa sono passati e tra le varie coppie non sono mancati piccoli contrasti e tensioni passeggere, ma anche momenti emozionanti, ricchi di spensieratezza e risate.

Tra new entry, confronti e sorprese, qualche dettaglio su cosa accadrà nel corso della serata.

La Pupa e il Secchione Show, le anticipazioni della seconda puntata

Nel corso di questa nuova puntata Lulù Selassiè, direttamente dalla Casa di Grande Fratello Vip, sarà Pupa per una sera con un suo ruolo che risulterà determinante per le sorti dei concorrenti nella classifica finale. Inoltre, Gianmarco Onestini farà il suo ingresso in studio come nuovo secchione: chi sarà la pupa che farà coppia con lui?

Spazio, poi, per Guenda Goria, pronta per un confronto con il suo fidanzato secchione Mirko e la sua rispettiva pupa Mila Suarez.

La Pupa e Il Secchione Show, le prove della seconda puntata

Immancabile, poi, il momento delle prove che i concorrenti dovranno sostenere e che, insieme alle nomination, stabiliranno, la classifica. Tra loro l’attesissimo “Zucca Quiz” e il “Bagno di cultura” tra due coppie. L'ultima classificata dovrà abbandonare La Pupa e il Secchione Show.