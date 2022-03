La Pupa e il Secchione Show: cast, concorrenti, puntate, anticipazioni e novità della nuova edizione

La Pupa e il Secchione torna con una nuova edizione in onda in prima serata su Italia 1 a partire da martedì 15 marzo. Per la prima volta sarà Barbara d’Urso al timone dello show che vede contrapposte da un lato le pupe, donne seducenti e prorompenti, tutte fitness, gossip e selfie, e dall’altro i secchioni, dediti allo studio e poco abituati alla vita mondana e alla socializzazione. La conduttrice proverà così l’esperimento di unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del reality show.

Le novità della Pupa e il Secchione Show

La Pupa e il Secchione Show esordirà con una formula completamente rinnovata: l’edizione 2022 proverà per la prima volta l’esperimento di unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del reality show. Oltre alle prove divertenti tra pupe e secchioni, saranno raccontate al pubblico le storie e le dinamiche personali maturate nel corso della settimana. Il martedì sera i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana ed entrando nello studio televisivo dove il programma diventerà un vero e proprio show.

La Pupa e il Secchione Show: la giuria e il terzo giudice

Nella nuova edizione è prevista anche la presenza di tre giurati, Antonella Elia, Federico Fashion Style e un terzo giudice che al momento rimane misterioso.

I concorrenti de ‘La Pupa e il Secchione Show’

Come da format, La Pupa e il Secchione prevede la presenza di concorrenti vip e nip. Nella prima categoria si contano Flavia Vento che arriva dalla recente esperienza di Back to School; Nicolò Scalfi, campione di Caduta Libera che ha vinto un montepremi di oltre 800 mila euro; Aristide Malnati, papirologo ed egiziologo già concorrente del Grande Fratello Vip 6; Francesco Chiofalo, volto storico di Temptation Island e noto anche per la relazione con Drusilla Gucci; Paola Caruso, già concorrente dell'Isola dei Famosi e Back to School.

“Sarà un reality, ci sarà uno studio, ci sarà il pubblico, tante dinamiche, tante storie, tanti secchioni e secchione, pupi e pupe, conosciuti e non conosciuti” ha anticipato Barbara d'Urso parlando del programma.

#ESCLUSIVA per tutti gli amici di #Pomeriggio5: un nuovo promo per scoprire i primi protagonisti conosciuti de #LaPupaeilSecchioneShow! ?



Da martedì 15 marzo in prima serata su #Italia1 e in streaming su @MediasetPlay! pic.twitter.com/dt0wr16ZKA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 2, 2022

Il promo de ‘La Pupa e il Secchione’

Con l’annuncio della data di partenza, Italia 1 ha mandato in onda il promo del programma in cui Barbara D’Urso diventa guest-star della serie “Sensualità a corte”, a fianco di Marcello Cesena/Jean Claude. La conduttrice veste i panni di Madre, solitamente interpretata da Simona Garbarino.

La Pupa e il Secchione, il format

Il format prevede che vengano messi a confronto due mondi: quello della cultura, rappresentato da studiosi con titoli di studio qualificati e l’altro, composto da persone poco inclini al sapere. Pupe e secchioni sono divisi in coppie, i concorrenti secchioni con le pupe. L’obiettivo dei secchioni è quello di poter coinvolgere le pupe nello studio di varie materie partendo dalle nozioni base. Le pupe, dal canto loro, provano a coinvolgere nella loro personale visione di socialità i secchioni. Durante le puntate tutti sono chiamati ad affrontare prove di cultura e di coraggio.