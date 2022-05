La Pupa e il Secchione, la finale: il premio, le sorprese, gli ospiti e tutte le anticipazioni sull'ultima puntata

Ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show domani, martedì 3 maggio: in prima serata su Italia 1, durante la finale del programma condotto da Barbara d’Urso e prodotto da Endemol Shine Italy, verrà proclamata la coppia vincitrice che si aggiudicherà il montepremi di 20 mila euro.

Gli ospiti e le sorprese

Giucas Casella sarà ospite come “Pupo per una sera”. Il suo ruolo risulterà determinante nella classifica finale perché assegnerà 5 punti bonus dopo un’ipnosi che coinvolgerà due pupe.

La pupa Elena Morali riceverà l’inaspettata proposta di matrimonio dal fidanzato Luigi Favoloso. I tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style sono entrati nella villa per trasformare i secchioni e le secchione: scopriremo il loro makeover estetico che li ‘pupizzerà’. Inoltre, in occasione della finale, ogni giudice sarà protagonista di un’esibizione: Soleil diventerà Britney Spears, Antonella sarà Marilyn Monroe e Federico si scatenerà in versione brasiliana.

Il pupo Francesco Chiofalo riceverà una sorpresa dalla iena Andrea Agresti, che aveva incontrato Francesco in ospedale il giorno dell’intervento al cervello.

I profili social

I profili Instagram, Twitter e Facebook di Mediaset Infinity, insieme ai profili di Barbara d’Urso, accompagneranno la messa in onda de 'La Pupa e il Secchione Show' anche enll'ultima puntata, coinvolgendo gli utenti e alimentando conversazioni online. L’hashtag ufficiale è #lapupaeilsecchioneshow.