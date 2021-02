La pupa e il secchione e viceversa 2021, vincono Myrea e Marini

Myrea Stabile e Luca Marini sono i vincitori dell'edizione 2021 de ‘La pupa e il secchione e viceversa’. Giovedì 25 febbraio è andata in onda in prima serata su Italia 1 la sesta e ultima puntata del programma cult prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Andrea Pucci. Al suo fianco, come madrina, la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani.

Per la pupa Myrea e il secchione Marini il montepremi della trasmissione pari a 20.000 euro.

La pupa e il secchione 2021, chi sono i vincitori Luca Marini e Miryea Stabile

Si conclude così il percorso che ha messo a confronto due mondi agli antipodi: quello delle pupe e dei pupi, e quello delle secchione e dei secchioni. Nelle settimane di permanenza nella Villa, coppie apparentemente senza punti di contatto hanno imparato a vivere insieme, condividendo tutto, entrando gli uni nell’universo delle altre e mettendo da parte le proprie certezze per rischiare e scoprire che da tutti si può imparare qualcosa.

A trionfare la coppia composta da Miryea e Marini: grazie al “metodo Marini”, Miryea è riuscita a superare le sue difficoltà di approccio allo studio, dimostrando di non essere solo la pupa di un mondo tutto rosa e glitter. Dal canto suo, Marini ha trovato in Miryea quella comprensione e quella complicità che, soprattutto all’inizio, ha avuto difficoltà a trovare con il resto del gruppo, riuscendo ad aprirsi di più. Si sono supportati a vicenda e hanno trovato un affiatamento che ha consentito loro di guadagnare punti su punti nelle varie prove, fino alla vittoria finale.

Al secondo posto si è classificata la coppia Stephanie Bellarte e Alessio Guidi. Terzi Linda Taddei e Matteo Pisano e quarti i ‘viceversa’ Gianluca Tornese e Giulia Orazi.