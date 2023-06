La ragazza e l'ufficiale, da stasera in tv: trama, anticipazioni e cast

La Guerra di Crimea e la Rivoluzione Russa fanno da sfondo a una vicenda dalle forti emozioni: protagonisti sono la coppia formata da Kurt e Sura, ai quali si aggiunge Petro. "La ragazza e l'ufficiale" è una produzione turca datata 2013 e composta da un totale di 21 episodi, al via su Canale 5 a venerdì 9 giugno 2023, dalle ore 21.30. Tra gli attori protagonisti troviamo anche qualche volto noto al pubblico televisivo italiano. Leggiamo qualche ulteriore notizia sulla serie.

La ragazza e l'ufficiale: anticipazioni della miniserie

"La ragazza e l'ufficiale" è una serie televisiva turca tratta dai libri “Kurt Seyt & Shura” (1992) e “Kurt Seyt & Murka” (1993), scritti da Nermin Bezmen e tratti da una storia vera. La vicenda è ambientata durante la Guerra di Crimea, un conflitto avvenuto tra il 1853 e il 1856 fra la Russia e la Francia sul possesso dei luoghi santi della cristianità presenti sul territorio turco.

Ferito in battaglia, Kurt Seyit fa ritorno a San Pietroburgo, dove intanto è esplosa la rivoluzione. Essendo un soldato dell'esercito zarista lui e la moglie Shura sanno che nella Russia bolscevica rischiano la pelle. A dispetto del parere delle rispettive famiglie, la coppia fugge e si avventura in un viaggio molto duro, tra deserto e zone ghiacciate. Kurt e Shura intendono raggiungere Istanbul: qui l'impero Ottomano sta per cadere. La storia d'amore tra i due deve scontrarsi con tanti ostacoli.

La narrazione intraprende la strada del triangolo sentimentale: Kurt è un ottimo ufficiale dello Zar, primogenito di una famiglia turca di Crimea; Sura, la prima figlia di una nobile famiglia russa; Petro, è un coraggioso commilitone, amico di vecchia data di Kurt.

La serie è composta da un totale di 21 episodi, realizzati nel corso di due stagioni (13 fanno parte della prima annata, 8 della seconda). Canale 5 trasmette tre episodi per serata, a partire da venerdì 9 giugno. Nel cast di attori spiccano in particolar modo due interpreti: Kurt Seyit è interpretato da K?vanç Tatl?tu?, un attore che il pubblico italiano ha già visto in "Brave and Beautiful"; Alya è ha invece il volto di Demet Özdemir, attrice vista sul piccolo schermo in "Daydreamer". Sura è invece interpretata da Farah Zeynep Abdullah è ?ura Verjenskaya; l'attore che interpreta Petro è Birkan Sokullu.

Dove vedere La ragazza e l'ufficiale in TV e in streaming

La prima puntata della serie televisiva "La ragazza e l'ufficiale" va in onda venerdì 9 giugno 2023, dalle 21.30 su Canale 5. Gli episodi della sono visibili anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.