La ragazza e l’ufficiale, dove è stato girato? Le location

"La ragazza e l'ufficiale" è una serie televisiva turca, tra le scommesse estive di Canale 5. Partita il 9 giugno, prevede una messa in onda di sette puntate, per un totale di 21 episodi (i primi 13 formano la prima stagione; i restanti 8 la seconda). Una vicenda storica che abbraccia più luoghi e location. Scopriamo dove sono stati battuti il maggior numero di ciak di questa novità dei palinsesti Mediaset.

La ragazza e l’ufficiale: le location

In onda a partire da venerdì 9 giugno per sette settimane, "La ragazza e l'ufficiale" è una serie televisiva che ha come generi di riferimento lo storico e il sentimentale. Tratto dai libri “Kurt Seyt & Shura” (1992) e “Kurt Seyt & Murka” (1993), scritti da Nermin Bezmen, a sua volta ispirati a una storia vera, la vicenda si concentra sulla complessa storia d'amore tra Kurt Seyit e Sura. La guerra, il parere contrario della famiglia della ragazza, la presenza del terzo incomodo Petro: fin dai primi episodi è evidente la gran quantità di ostacoli che i due devono superare per coronare il comune sogno d'amore.

Per fare tutto ciò, la coppia attraversa luoghi e regioni, in un itinerario ricco e articolato. Lo spettatore assiste dunque a tante vicende, incontra sul cammino tanti personaggi, più o meno importanti e intuisce la gran quantità di location che esaltano le disavventure sentimentali di Seyit e Sura.

Sono ben tre le nazioni coinvolte nelle riprese della serie televisiva: la prima è la Turchia - unico paese di produzione di questo progetto -, la seconda è la Russia e la terza è l'Ucraina. Ricordiamo che in patria la serie è andata per la prima volta in onda nel 2014, ben distante, quindi, dal recente conflitto bellico tra Russia e Ucraina.

I primi ciak sono stati battuti nelle montagne di Kartepe, situate nell'omonimo distretto della provincia di Kocaeli, in Turchia. La troupe si è poco dopo spostate nell'imponente San Pietroburgo (Russia), seconda città della Russia per dimensioni e popolazione, con più di 5 milioni di abitanti: per volontà dello Zar Nicola II dal 1914 a inizio 1924 la città fu rinominata Pietrogrado, come è possibile constatare anche dalla visione della serie. Gli spettatori hanno l'opportunità di vedere la maestosa Piazza del Palazzo, delimitata dal Palazzo dello Stato Maggiore, dagli edifici dell'Ermitage,dal complesso dell'Ammiragliato e dall'inizio della Prospettiva Nevskij.

Diverse scene sono state poi girate sul fiume Neva: le riprese sono state effettuate dovendo combattere un clima quasi proibitivo (-27 gradi) e su un’imbarcazione contenente una troupe di circa 2000 elementi. Grandi sforzi sono stati messi in campo anche per la sequenza del ballo, che vede la nascita dell'amore tra i due protagonisti: una scena realizzata nel teatro Aleksandrinskij di San Pietroburgo, situato nella piazza Ostrovskij e costruito nel 1832.