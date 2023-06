La ragazza e l'ufficiale, il cast: attori e personaggi

La serie televisiva turca "La ragazza e l'ufficiale" è tra le novità del palinsesto televisivo di questa estate. In onda su Canale 5 dal 9 giugno e popolata da tante vicende, volti e luoghi, questo lavoro presenta un'ampia galleria di personaggi. Facciamo una carrellata sui ruoli più importanti di "Kurt Seyit ve ?ura" (questo il titolo originale) e sui rispettivi attori che li interpretano. Ricordiamo che la serie è una produzione del 2014, dato indispensabile quando si leggono le età degli attori principali.

La ragazza e l'ufficiale: i personaggi e gli attori

Kurt Seyit Eminof

Figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea e fratello di Mirza e Zahide. Seyit è uno degli ufficiali migliori dello Zar. Chiamato in guerra, molti lo ritengono morto, ma non è così: torna dunque per rivedere ?ura. L’amore tra i due giovani è il cuore pulsante della storia. Kurt Seyit è interpretato da K?vanç Tatl?tu?. Classe 1983, lo abbiamo già visto nella serie “Brave and Beautiful”, dove interpretava il ruolo di Cesur Alemdaro?lu.

Alexandra Verjenskaya detta “?ura”

Ultima figlia di una stimata e nobile famiglia russa. Si innamora ricambiata di Kurt, ma la sua famiglia non vede di buon occhio il giovane uomo e si schiera apertamente contro l’ipotesi del matrimonio. Quando il suo amato parte per il fronte, lei lo attende pazientemente. ?ura è interpretata da Farah Zeynep Abdullah, attrice turca nata nel 1989. In patria si è costruita anche una carriera da cantante.

Petro Borinsky

Vecchio amico di Seyit, che grazie a lui conosce Sura. Commilitone che ha dovuto lasciare il suo lavoro per errori sul campo, diventa un traditore dello Zar e cova nei confronti di Seyit un odio inizialmente segreto. In più, vorrebbe sposare Sura. Ad interpretare Petro troviamo Birkan Sokullu, attore nato nel 1985.

Celil Kamilof

Celil è uno degli amici più cari di Seyit, Fidanzato all’inizio della narrazione con Tatiana, è uno dei migliori amici di Seyit. Ad interpretarlo è Ushan Çak?r, attore nato nel 1984 attivo sia per il grande che per il piccolo schermo.

Muvret "Murka"

Una donna che all'inizio del racconto sembra destinata ad essere la sposa di Seyit. Il personaggio è interpretato da Fahriye Evcen, attrice del 1986 attiva sia in tv che al cinema

Tatiana

Tatiana è una prima ballerina molto apprezzata, nonché fidanzata di Celil. SI troverà a fare i conti con un drammatico destino. Nata nel 1992, l’attrice che la interpreta è kazaka e si chiama Eva Dedova.

Valentina Verjenskaya detta “Tina”

Sorella maggiore di Sura, è fidanzata con Kostantin. La interpreta Seda Güven, attrice classe 1984.

Alina “Alya” Sokolova

Giovane russa, è fuggita dalla rivoluzione in Russia. DI origini nobili, si ritrova a fare la lavandaia a Istanbul. La interpreta l’attrice Demet Özdemir (1992), già vista in “DayDreamer – Le ali del sogno”, dove interpretava Sanem Ayd?n.

Guzide

Innamorata di Celil, vive su un terreno nei pressi della tenuta di Eminof ad Alushta. La interpreta Elçin Sangu, attrice e modella del 1985.

Lola

Ex amante di Seyit, adesso è una doppiogiochista che vuole sfuggire alla Russia. La interpreta Asl? Orcan, attrice e ballerina classica, nata nel 1980.

Mirza

Padre di Seyit, è un ricco proprietario terriero ed ex colonnello della Guardia Imperiale dello Zar. Uomo rigoroso e all’antica, gestisce la sua tenuta ed è sposato con Zahide, madre di Seyiy, Mahmut e Osman. A in terpretare Mirza troviamo Serdar Gökhan, attore classe 1964.