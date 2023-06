La ragazza e l'ufficiale: quante puntate sono e quando finisce

Per l'estate del 2023, Canale 5 ha deciso di arricchire il palinsesto televisivo con la serie di produzione turca "La ragazza e il generale", partita venerdì 9 giugno in prima serata. Interpretata da un cast di attori locali - alcuni dei quali già visti in soap giunte nel nostro paese - la storia racconta le vicende sentimentali di alcuni personaggi sullo sfondo della Prima Guerra Mondiale.

Quante puntate sono e quando finisce "La ragazza e l'ufficiale"

"La ragazza e l'ufficiale" è una serie televisiva turca di genere storico e sentimentale. La vicenda si basa su fatti realmente accaduti ed è tratta da da due libri: “Kurt Seyt & Shura” (1992) e “Kurt Seyt & Murka” (1993), scritti da Nermin Bezmen. L'autrice ha tramutato in opere letterarie una storia che la raccontato sua nonna. La trama si svolge durante il Period della Prima Guerra Mondiale e segue le disavventure amorose di Kurt Seyit, primogenito di una famiglia turca di Crimea e ufficiale dello Zar, e Sura, la figlia più giovane di una famiglia nobile russa. La storia d'amore è contrastata a causa delle loro origini, ma come non bastasse interviene un terzo personaggio, Petro, che ama e vorrebbe sposare la ragazza. Nel cast di attori troviamo: K?vanç Tatl?tu? (Kurt Seyit); Farah Zeynep Abdullah (Sura); Ushan Çak?r (Celil); Birkan Sokullu (Petro); Elçin Sangu (Guzide).

Scopriamo da quante puntate è formata, in totale, e quando finisce. "La ragazza e il generale" è una serie composta di due stagioni. La prima di 13 episodi e la seconda di 8, per un totale di 21. Canale 5 trasmette tre episodi per ogni puntata. Ne esce in tale modo il seguente calendario:

Prima puntata (episodi 1x01, 1x02, 1x03): Venerdì 9 giugno



Seconda puntata (episodi 1x04, 1x05, 1x06): Giovedì 15 giugno



Terza puntata (episodi 1x07, 1x08, 1x09): Venerdì 23 giugno



Quarta puntata (episodi 1x10, 1x11, 1x12): Venerdì 30 giugno



Quinta puntata (episodi 1x13, 2x01, 2x02): Venerdì 7 luglio



Sesta puntata (episodi 2x03, 2x04, 2x05): Venerdì 14 luglio

Settima puntata (episodi 2x06, 2x07, 2x08): Venerdì 21 luglio