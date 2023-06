La ragazza e l'ufficiale, questa sera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

La seconda puntata de "La ragazza e il generale" va in onda oggi, 15 giugno 2023, dalle 21.20 su Canale 5, eccezionalmente di giovedì a causa delle modifiche dei palinsesti televisivi (generati dalla scomparsa di Silvio Berlusconi). Nei tre nuovi episodi della serie turca, Kurt Seyit parte per il fronte, ma giura amore eterno a Sura. Nel frattempo irrompe però Petro, innamorato della ragazza.

La ragazza e l'ufficiale: anticipazioni della miniserie

Nel primo episodio della serata (il quarto stagionale) le vite di Sura e Kurt Seyit deve momentaneamente dividersi: l'uomo è in procinto di partire per il fronte, ma entrambi sono pronti a giurarsi eterno amore. La guerra è un evento che scriverà il destino dell'uomo e, prima di partire, quest'ultimo chiede alla sua amata di aspettarlo. La narrazione fa un salto in avanti di qualche mese e Sura continua a scrivere lettere senza ricevere alcun tipo di risposta: di Kurt Seyit non giungono notizie e la preoccupazione della giovane donna è tangibile. Intanto Katherine ha un dialogo con la madre di Petro: quest'ultima confida che il figlio è molto interessato a Sura e vorrebbe sposarla e che vorrebbe chiederle presto la sua mano. Katherina sembra acconsentire, ma il pensiero di Sura continua a essere rivolto verso l'amato partito per il fronte.

Nel quinto episodio stagionale Sura ha dei contrasti con la sua famiglia e difende a spada tratta Seyit. Uno dei più cari amici di quest ultimo, Vlademir, muore e il protagonista viene assalito da un grande momento di sconforto: la sua unica consolazione è rappresentata da Sura, e dal futuro che sogna in sua compagnia. Intanto ha luogo la festa di fidanzamento tra Konstantin e Valentina: in tale circostanza, invitata da Petro, si presenta la baronessa Lola, che disturba Sura. Ne scaturisce un litigio che colpisce molto la festeggiata Valentina, che rimprovera aspramente la sorella. Nel frattempo comincia a circolare una voce: Petro sarebbe un traditore, fornendo somme di denaro ai ribelli. Un'accusa lanciata da Misa ma difficile da prendere sul serio.

Nell'ultimo episodio serale le sorelle, Sura e Valentina, continuano a litigare. Valentina non approva la relazione di Sura con Seyit, asserendo che rovinerebbe l'onore familiare. Essendo innamoratissima, Sura difende le sue scelte, precisando che non lo lascerebbe per nulla al mondo. Nel frattempo le lettere di Seyit non giungono a Sura per un motivo ben preciso: Petro le intercetta e le brucia. Quando quest'ultimo comunica a Sura che Seyit è morto in battaglia (notizia ovviamente inventata), la ragazza ha un grave crollo emotivo e continua a sognare il suo amato. Dal canto suo Petro garantisce al padre di Sura di prendersi personalmente cura della ragazza, al momento irrimediabilmente distrutta.

Dove vedere La ragazza e l'ufficiale in TV e in streaming

La seconda puntata della serie turca "La ragazza e l'ufficiale" va in onda giovedì 15 giugno 2023, dalle 21.30 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche (in live streaming e on demand) sulla piattaforma Mediaset Infinity.