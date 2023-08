La ragazza e l'ufficiale, questa sera in tv la decima puntata: le anticipazioni

Giunta alla decima puntata, la serie televisiva turca "La ragazza e l'ufficiale" cambia giorno di programmazione e, da venerdì, approda alla domenica sera di Canale 5. Nei tre episodi che vanno in onda oggi, 6 agosto 2023, i due protagonisti Sura e Seyit attraverseranno nuovi insidiosi ostacoli.

La ragazza e l'ufficiale: anticipazioni del 6 agosto

Nel primo episodio della serata, Nadya acquista due biglietti per l'Inghilterra, destinati alle sue nipoti: Valentina ne è entusiasta, ma Sura non vorrebbe partire, soprattutto perchè significherebbe stare lontana da Seyit. Alya viene a sapere tutto e corre da Seyit per riferirgli che Sura sta per partire, ma lui non sembra disposto a parlare con lei. Alya riferisce a Sura che Seyiti la ama molto. Tutte le volte che esce di casa, Sura spera sempre di imbattersi nel suo amato, fino a quando, un giorno, lui decide di voler parlare con lei. Mentre Yahya è ancora irreperibile, Guzide è molto preoccupata, ma è anche sentimentalmente molto presa (e ricambiata) da Celil. Ques't' ultimo decide però di sposare Alya, per salvaguardarla dalle nefaste attenzioni di Billy.

Quando Sura e Seyit discutono in modo acceso, un uomo spara con l'intenzione di centrare il protagonista, che prontamente si scaglia contro di lui. Nel trambusto parte dal fucile un colpo che ferisce Sura. Quest'ultima viene in breve tempo operata all'ospedale. Valentina si confronta con Seyit e lo invita a sancire la fine della relazione che ha con la sorella, che con lui al suo fianco sarebbe sempre in pericolo. Il protagonista le dà ragione e scrive una lettera d'addio a Sura, che lei legge poco dopo in lacrime. In un confronto tra Billy e Petro, veniamo a sapere che quest'ultimo aveva assoldato l’uomo che avrebbe dovuto sparare Seyit.

Già responsabile della morte di Lola, Billy prova a far appiccare un incendio all'Hotel, ma Seyit e Celil sventano la tragedia. Celil scopre che Sura è convinta che Seyit l'abbia tradita con Ayse. Quando una disperata Guzide tenta il suicidio, Celil prova a starle vicino, consapevole che il loro amore non avrà alcun futuro. Uscita dall'ospedale e in procinto di partire Sura viene informata sull’incendio e si fionda sul luogo, dove promette eterno amore a Seyit. Il momento viene però bruscamente interrotto dall'arrivo del tenente, che arrets Seyit per l’omicidio della baronessa.

Dove vedere La ragazza e l'ufficiale in TV e in streaming

La decima puntata della serie "La ragazza e l'ufficiale" va in onda oggi, domenica 6 agosto 2023, dalle 21.30 su Canale 5. Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.