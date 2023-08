La ragazza e l'ufficiale, questa sera in tv la dodicesima puntata: le anticipazioni

La serie televisiva turca "La ragazza e l'ufficiale" va in onda oggi 20 agosto 2023, dalle 21.30 su Canale 5, con tre nuovi episodi. La travagliatissima storia d'amore tra Kurt Sayit e Sura trova, di settimana in settimana, nuovi ostacoli: il coinvolgimento del protagonista in un delicato recupero di armi provocherà ulteriori tensioni.

La ragazza e l'ufficiale: anticipazioni del 20 agosto

Proprio davanti all'hotel appena riaperto, il gruppo di resistenza di Lutfu compie un attentato contro un ufficiale inglese. Quando Seyit li aiuta a fuggire, Petro assiste alla scena e lo rimprovera. I due sono protagonisti di un litigio nel quale contribuisce anche Sura. Quest'ultima sposa le tesi di Petro e il rapporto tra la ragazza e Seyit si fa tesissimo. Sura va via e poco dopo Seyit incontra Lutfu, con il quale programma un modo per recuperare delle armi. Guzide è in procinto di chiedere il divorzio a Yahya; ma poco prima della delicata richiesta lei sviene. Il medico dice che è incinta.

Lutfu vuole presentare la sua fidanzata, Murvet, a Seyit, ma quest'ultimo preferisce rimandare l'incontro. L'ambiente viene scosso dall'irruzione dei soldati inglesi; e Burhan, uno dei ribelli, coinvolto nell'assassinio del maggiore, viene catturato. In un atto di audacia, Billy riesce a estorcergli informazioni. Nel frattempo, Seyit e Celil si trovano coinvolti in un'operazione rischiosa per recuperare un carico di armi. Seyit scopre che Sura ha gettato via le rose che lui le aveva regalato. Un gesto che potrebbe sancire la rottura definitiva tra i due, ma in realtà è stato Petro l'artefice di questo malinteso. Celil è invece sconfortato perchè la gravidanza di Guzide sembra mettere la parola fine al loro rapporto. Hakki sta diventando sempre più sicuro della sua decisione di sposare Ayse, ma Emine si oppone. Mentre Yahya è colmo di gioia all'annuncio della gravidanza di Guzide, lei è tormentata da sentimenti contrastanti. Kurt e Celil si lanciano in un'importante operazione di recupero di armi sepolte e riescono a evitare la cattura da parte delle forze inglesi.

Per favorire le nozze tra suo fratello Hakki ed Emine, Murvet convince la madre ad incontrare Ali, ma a sorpresa alla porta bussa qualcuno per chiedere la mano della stessa Murvet. Dopo l'operazione per il recupero delle armi, Seyit e Celil stanno per fare ritorno a Istanbul. In questi due mesi di assenza Sura si è avvicinata molto a Petro, con il quale, però, non va oltre il rapporto di amicizia. Petro invita Alya ad uccidere William, ma il piano fallisce. Per Seyit e Sura le cose non si mettono bene: lui decide di lasciarla e poco dopo chiede a Murvet di sposarlo.

Dove vedere La ragazza e l'ufficiale in TV e in streaming

La dodicesima puntata della serie turca "La ragazza e l'ufficiale" va in onda oggi, domenica 20 agosto 2023, dalle 21.30 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity,