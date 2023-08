La ragazza e l'ufficiale, questa sera in tv la nona puntata: le anticipazioni

Canale 5 trasmette oggi, venerdì 4 agosto 2023, a partire dalle 21.30, tre nuovi episodi della serie televisiva turca "La ragazza e l'ufficiale". L'amore tra Sura e Seyit continua a essere ostacolato da inconvenienti, fraintendimenti e piani diabolici architettati da altri personaggi. Scopriamo cosa accade nella puntata di questa sera.

La ragazza e l'ufficiale: anticipazioni del 4 agosto

Nel primo episodio della serata, dopo la sua piccola grande odissea, Seyit riesce a giungere all'Hotel Cheref, accompagnato da Petro e accolto trionfalmente da tutti. I presenti non sanno, però, che Seyit non è in vena di festeggiamenti: accompagnato in camera da Celil e Petro, si chiede come sia possibile che la sua amata Sura lo abbia tradito. L'ira del giovane uomo lo porta a sfasciare la sua stanza, ma proprio approfittando del momento Ayse gli dichiara il suo amore. Nel mentre vediamo Sura avviarsi verso l'Hotel per incontrare il protagonista, accompagnata per l'occasione da Galip e Ali.

Nel secondo episodio della serata vediamo Sura approdare all'Hotel Cheref. Entrata nella camera di Seyit, si imbatte in Ayse, senza abiti, nel letto dell'uomo. Certa di essere stata tradita, esce attonita dalla struttura e trova ospitalità dalla zia. Qui bussa alla porta Celil, ma la protagonista non vuole nemmeno vederlo. Celil attacca dunque Nadya, colpevole di aver riferito a Seyit del fidanzamento tra Boris e Sura, quando i due sono invece semplicemente cugini. La protagonista ascolta il dialogo dalla stanza adiacente e chiede spiegazioni alla zia, che le dice di averlo effettivamente fatto, ma solo perché - a suo dire - Seyit non è alla sua altezza e l'ha fatta più volte soffrire. Una infuriata Sura lascia la casa di Nadya, insieme a Valentina. Celil riferisce tutta la verità a Seyit, mettendo in risalto anche la complicità di Petro. Quando Seyit chiede delucidazioni a Petro, quest'ultimo ammette di amare Sura. Dopo un violento litigio, Seyit dichiara a Petro la fine della loro amicizia.

Nel terzo episodio della serata, quando Riza irrompe nella lavanderia sorprendendo Alya intenta a rimettere a posto la pistola, la scaraventa fuori. Riza rivela poi al tenente Billy l'intenzione di Alya e lo esorta a rimpatriarla, ma il tenente, per timore di mettersi nei guai, decide di tradire Riza per proteggere se stesso. Alya trova intanto rifugio nella casa di Yusuf. Yahya viene invece catturato dai soldati all'interno della moschea, provocando la preoccupazione dei suoi amici. Seyit incontra Lola, che gli dice che al momento l'unica cosa che conta è salvarsi la pelle. Ayse confessa a Binnaz di essere innamorata di Seyit, e donna lo riferisce a Guzide, la quale si scontra con Ayse, che dopo aver ricevuto uno schiaffo la accusa di essere innamorata di Celil, pur essendo sposata. Sura decide di produrre della marmellata per racimolare un po' di denaro. Senza farsi notare, Seyit riesce a darle una mano.

Dove vedere La ragazza e l'ufficiale in TV e in streaming

La nona puntata della serie "La ragazza e l'ufficiale" va in onda oggi, venerdì 4 agosto 2023, dalle 21.30 su Canale 5. Gli episodi della serie sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.